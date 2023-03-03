Шольц приїхав до Байдена заради майбутнього України: про що говорили

Зустріч пройшла за зачиненими дверима

Президент США Джо Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій лідери двох країн обговорили подальшу підтримку України.

Як повідомляє CNN, Байден високо оцінив зусилля Шольца щодо надання допомоги Україні, а також щодо перегляду внутрішньої політики щодо співпраці з росією.

"Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, і, знаєте, я сказав би, що крім військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою", — сказав президент США, додавши, що лідерство Шольца "змінило світ".

Він також додав, що зусиллями Шольца Німеччина відмовилася від російських енергоносіїв та наростила витрати на оборонні потреби. Це, за словами Байдена, робить НАТО "сильнішим і здібнішим".

Шольц своєю чергою наголосив, що має намір підтримувати Україну стільки, скільки це знадобиться.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світу, яка походить від вторгнення росії в Україну", — зазначив канцлер ФРН.

За його словами, зараз дуже важливо діяти спільно і зробити все необхідне, щоб надавати підтримку українцям протягом усього цього періоду.

Варто зазначити, що зустріч 3 березня пройшла за зачиненими дверима, однак у західних ЗМІ повідомляли, що основною темою розмови Байдена та Шольца мають стати постачання зброї та боєприпасів Україні.

Як повідомлялося раніше, Німеччина звернулася до Швейцарії щодо купівлі танків Leopard 2. Тим самим Берлін хоче допомогти європейським країнам, які передають свою техніку Україні.