Шольц приехал к Байдену ради будущего Украины: о чем говорили
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Встреча прошла за закрытой дверью
Президент США Джо Байден провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой лидеры двух стран обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает CNN, Байден высоко оценил усилия Шольца по оказанию помощи Украине, а также по пересмотру внутренний политики относительно сотрудничества с россией.
"Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой", — сказал президент США, добавив, что лидерство Шольца "изменило мир".
Он также добавил, что усилиями Шольца Германия отказалась от российских энергоносителей и нарастила расходы на оборонные нужды. Это, по словам Байдена, делает НАТО "сильнее и способнее".
Шольц в свою очередь подчеркнул, что намерен поддерживать Украину столько, сколько это понадобится.
"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения россии в Украину", — отметил канцлер ФРГ.
По его словам, сейчас очень важно действовать сообща и сделать все необходимое, чтобы оказывать поддержку украинцам на протяжение всего этого периода.
Стоит отметить, что встреча 3 марта прошла за закрытой дверью, однако в западных СМИ сообщали, что основной темой разговора Байдена и Шольца должны стать поставки оружия и боеприпасов Украине.
Как сообщалось ранее, Германия обратилась к Швейцарии относительно покупки танков Leopard 2. Тем самым Берлин хочет помочь европейским странам, которые передают свою технику Украине.