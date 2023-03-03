Шольц приехал к Байдену ради будущего Украины: о чем говорили

Встреча прошла за закрытой дверью

Президент США Джо Байден провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой лидеры двух стран обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает CNN, Байден высоко оценил усилия Шольца по оказанию помощи Украине, а также по пересмотру внутренний политики относительно сотрудничества с россией.

"Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой", — сказал президент США, добавив, что лидерство Шольца "изменило мир".

Он также добавил, что усилиями Шольца Германия отказалась от российских энергоносителей и нарастила расходы на оборонные нужды. Это, по словам Байдена, делает НАТО "сильнее и способнее".

Шольц в свою очередь подчеркнул, что намерен поддерживать Украину столько, сколько это понадобится.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения россии в Украину", — отметил канцлер ФРГ.

По его словам, сейчас очень важно действовать сообща и сделать все необходимое, чтобы оказывать поддержку украинцам на протяжение всего этого периода.

Стоит отметить, что встреча 3 марта прошла за закрытой дверью, однако в западных СМИ сообщали, что основной темой разговора Байдена и Шольца должны стать поставки оружия и боеприпасов Украине.

Как сообщалось ранее, Германия обратилась к Швейцарии относительно покупки танков Leopard 2. Тем самым Берлин хочет помочь европейским странам, которые передают свою технику Украине.