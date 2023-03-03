В очередном пакете военной помощи от США будет новинка

Украине передадут оружия еще на 400 миллионов долларов

США готовит очередной пакет военной помощи Украине. О нем будет объявлено во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белый дом, который пройдет 3 марта.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

По данным журналистов новый пакет помощи в сфере безопасности составит примерно 400 млн долларов. СМИ узнали и о некоторых подробностях из него. Не обошлось и без новинок.

Пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем, таких как 155-мм и 105-мм. По словам чиновников, в него также впервые войдут бронированные мостоукладчики — система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

Журналисты рассказывают, что в четверг Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, заявил, что США объявят об очередном раунде помощи Украине, включая боеприпасы для ПЗРК и артиллерии, но не уточнил, на какую сумму.

"Эта помощь по безопасности будет предоставлена непосредственно из американских запасов согласно президентским полномочиям об изъятии вооружений, а это означает, что оружие и оборудование могут быстро прибыть в Украину. На прошлой неделе США объявили о выделении 2 миллиардов долларов помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение контрактов с промышленными предприятиями на закупку товаров и занимает больше времени", — передают СМИ.

Отмечается, что вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.

В Украине уже прокомментировали новый пакет помощи и раскрыли еще больше подробностей.

"Есть очередной пакет военной помощи для Украины от США на сумму 400 млн долларов

Он включает:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS

- артиллерийские снаряды

- боеприпасы к БМП Bradley

- военная техника для наведения переправ

- подрывное снаряжение

- средства на поддержку, обучение и обслуживание", — рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США придумали, где еще взять оружие для Украины.

Также мы сообщали о том, что Украина получила важное оружие от Литвы.