Украина может получить танки Leopard 2 от неожиданной страны

В Германии придумали, откуда взять больше танков для ВСУ

Правительство Германии обратилось к Швейцарии относительно покупки ее законсервированных танков Leopard 2, чтобы сформировать обещанные Украине два батальона.

Как говорится в материале FT, в Германии хотят, чтобы ее соседка продала часть из 96 танков производителю Rheinmetall, поскольку это позволит европейским странам восполнить свои пробелы в собственных запасах.

Кроме того, указано, что в Берлине разочарованы тем, что западные союзники передадут Украине символическое количество Leopard 2, хотя громко призывали Германию начать поставки.

В своем письме в Швейцарию немецкие чиновники заверили, что ее танки не будут поставляться в Украину, а нужны для заполнения пробелов в оборонных возможностях европейских стран, которые решили отдать ВСУ собственную технику.

Такое же требование озвучила министр обороны Швейцарии Виола Амхерд в случае, если сделка будет одобрена парламентом. Тем временем в ее ведомстве отмечают, что могут передать в Rheinmetall лишь "ограниченное количество" танков, так как в стране хотят сохранить технику на случай "непредвиденных обстоятельств".

Чтобы сделка состоялась, ее должен одобрить парламент, а соответствующая рекомендация от правительства поступит туда уже в понедельник, 6 марта.

Как сообщалось ранее, в понедельник министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит от Запада достаточное количество танков Leopard 2 для формирования двух батальонов. Кроме того, ВСУ получат большое количество танков Leopard 1.