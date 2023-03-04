У НАТО озвучили свої цифри втрат росіян: одних лише офіцерів майже дві тисячі

НАТО має навчитися існувати в новій реальності через війну путіна

У війні з Україною росія продовжує зазнавати колосальних втрат. За підрахунками іноземних партнерів, понад 200 тисяч окупантів було поранено та вбито.

Про це розповів Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі, передає Spiegel. За його словами, НАТО має пристосуватись до нової реальності після нападу на Україну.

За підрахунками іноземних структур, в Україні росія втратила понад 200 тисяч солдатів пораненими чи вбитими, з яких 1800 офіцерів. Крім того, агресор втратив мінімум дві тисячі танків. За день по території України окупанти випускають приблизно 23 тисячі артилерійських снарядів.

Каволі підкреслив, що війну виграє той, хто може виробляти снаряди та техніку найшвидше. Тому НАТО та іншим партнерам України слід пристосуватися до нової реальності та посилити свою військову підтримку.

"Якщо інший йде з баком, у вас теж має бути бак", — сказав головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Водночас Крістофер Каволі наголосив на важливості цивільного керівництва. За його словами, українська влада змогла надихнути українців своїм прикладом, що допомогло мобілізувати націю та іноземних партнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Вугледаром ЗСУ знищили елітну бригаду російських морпіхів. Підрозділ тричі доукомплектовували мобілізованими, ним вихвалявся путін, але це не допомогло окупантам виграти битву.