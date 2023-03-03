Озвучена кількість військових втрат у Бахмуті: різниця з окупантами вражає

Секретар РНБО ще раз підкреслив непросту ситуацію навколо міста-фортеці

Українська армія має чимало складнощів при обороні Бахмута, що на Донеччині, однак продовжує тримати його оборону попри розмови про ймовірне відведення військ. На цей напрямок російські окупанти кидають чи не найбільше сил і техніки, однак це призводить і до наявності величезної кількості втрат, в тому числі серед особового складу.

Детальніше про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону. За його інформацією, російська сторона у Бахмуті втрачає в сім разів більше, аніж Збройні Сили України.

Зокрема, заявив Данілов, було доведено до відома політичного та військового керівництва держави під час засідання Ставки президента 2 березня.

"Так, там [у Бахмуті] складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці й дівчата кожного дня їх [ворогів] сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо, — підкреслив політик. — І ось цей, скажімо так, підрахунок — 1 до 7 на нашу користь".

Слід підкреслити, що Бахмут є територією воєнних зіткнень не лише на полі реального, а й інформаційного бою. У ЗСУ попередили, що російська пропаганда уже розпочала нову кампанію щодо поширення фейків, і назвали найпопулярніші із них.

"Телеграф" також писав, чому Бахмут зрештою може перетворитися на пастку для окупантів.