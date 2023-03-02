Окупанти тиснуть на Бахмут і укріплюють кордон з Білгородщиною: актуальні карти боїв

Окупанти намагаються наступати на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна

Російські війська продовжують свою терористичну діяльність в Україні, зокрема обстрілюючи мирні міста — як Запоріжжя в ніч із 1 на 2 березня. Також продовжуються серйозні бої на основних напрямках фронту, зокрема під Бахмутом, а також в районі Кремінної та Сватового. Окремо ворог активізувався на держкордоні із Білгородською областю рф — намагається укріпити існуючі позиції та замінувати окремі ділянки.

Детальніше про актуальну ситуацію на фронті повідомляє у свіжому зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики підкреслюють, що тривають і бойові дії на півдні України, зокрема ворог намагається тримати оборону.

Доволі неспокійною є ситуація і під Донецьком, особливо в напрямку Авдіївки. Загалом східні області лишаються однією із найгарячіших ділянок фронту.

Карта боїв в України 2.03.2023

Схід України

Активність боїв на Донбасі не зменшує загальні панічні настрої серед російської армії. Саме тому на державному кордоні із Білгородською областю рф окупанти почали більш серйозно укріплювати власні позиції. Це підтверджується і свіжим зведенням Генштабу ЗСУ, де вказано, що противник встановлює нове інженерне обладнання, а також будує протитанкові загородження. Зокрема, мова про встановлення мін поблизу населених пунктів Новостроївка Друга та Горьковське (територія росії). Обидва знаходяться майже за пів сотні кілометрів від Харкова. Очевидно, що із наступом на цьому напрямку у росіян покінчено, тепер починається лише оборона.

Карта боїв на сході України 2.03.2023

Тим часом у Луганській та Донецькій областях тривають серйозні бої. Ворог намагається наступати на ділянці Куп'янськ — Сватове — Кремінна. ЗСУ вдалося зупинити спроби атак в районі Макіївки, Невського, Червонопопівки, а також Білогорівки, Федорівки і Шипилівки. Росіяни ж стверджують, що окремі зіткнення відбулися під Новоселівськом і Тимківкою, а також зафіксовані бої в районі Кремінського лісу.

Водночас ЗСУ змогли завдати чергового удару по одному із важливих складів боєприпасів противника — у Кадіївці, що на Луганщині. У відповідь армія рф посилила застосування дронів-камікадзе у цій області.

Важко і на Донеччині — росіяни продовжують тиснути на Бахмут, здійснюючи наземні атаки. Найбільш серйозні бої за попередню добу були зафіксовані під Оріхово-Василівкою, Дубово-Василівкою, Богданівкою, Іванівського, Часового Яру, Хромового та Білої гори. Не виключено, що "вагнерівцям" вдалося частково просунутися на південних підступах до самого Бахмута, хоча ЗСУ і відбивають більшість атак. Також росіяни повідомляли, що ЗСУ можуть вийти з Часового Яру, однак ця інформація не має офіційного підтвердження від української сторони.

Карта боїв на Донеччині 2.03.2022

Неспокійно і в передмісті Донецька. Зокрема, окупанти атакують в районі Авдіївки та Кам'янки. Фіксувалися бойові зіткнення і біля Первомайського, Невельського, Водяного, Побєди і Мар'їнки, але всі спроби росіян просунутися зазнали невдачі. Крім цього, російські пропагандисти стверджують, що окремі підрозділи армії рф почали більш активніше просуватися на відрізку Опитне — Спартак, аби прорвати українську оборону. Підтвердження даних немає.

Південь України

Південний напрямок фронту для російських військ відзначається веденням оборони. За даними Сил оборони Півдня, наразі окупанти намагаються формувати другий ряд оборонних рубежів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Цілком імовірно, що ворог готується до можливого відводу військ далі на схід, однак намагатиметься затримати просування ЗСУ. Також повідомляється про появу нових окопів та загороджувальних бетонних споруд в Запорізькій області.

Карта боїв на Херсонщині 2.03.2022

ЗСУ ж продовжують точково знищувати російські склади, техніку та бити по скупченню сил ворога. Для цього найчастіше застосовуються спеціальні безпілотники, хоча противник і регулярно звітує про знищення цих "пташок" на підльоті до визначених цілей. Окрема "бавовна" лунає і на території окупованого Криму, при цьому росіяни найчастіше намагаються тримати режим тиші щодо подібних атак. Натомість ворог веде регулярний обстріл мирних міст і сіл як у Херсонській та Запорізькій областях, так і на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Карта боїв у Запорізькій області 2.03.2022

Додамо, що нерідко вибухи трапляються і на військових об'єктах у самій росії, як це було із аеродромом стратегічної авіації у Єйську. І хоча росіяни стверджували, що атаки не було, а звуки пов'язані із навчаннями бійців, журналістам вдалося з'ясувати зовсім протилежне. Зокрема, супутникові фотографії демонструють сліди серйозної пожежі на місцях попередньої дислокації російських літаків.