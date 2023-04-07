СБУ сообщила о подозрении двум "звездам" украинского ТВ

Оба подозреваемых часто светились на телевидении

Украина продолжает преследовать любителей "русского мира", которые поддерживали оккупантов. В этот раз подозрения схлопотали сразу две "звезды" украинского и российского телевидения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Первым является "политолог" Медведчука Александр Лазарев, который сейчас скрывается в оккупированном Крыму. Следователям удалось собрать доказательную базу, которая свидетельствует о его помощи агрессору в войне против Украины.

"Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария. Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today", — говорится в сообщении.

В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу. Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению лжеглавы полуострова Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

В связи со всем вышесказанным фигуранту было сообщено о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

Вторым является представитель УПЦ МП, который с 2013 года был руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Речь идет о Андрее Ткачёве, который к тому же был выпускником факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве.

Подозреваемый активно распространял через медиа прокремлевские нарративы, где ставил под сомнение существование украинской государственности.

"Впоследствии Ткачев переехал в москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов. Для этого создал собственные каналы в мессенджере телеграмм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои проповеди, в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины", — рассказывают в СБУ.

Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам. Кроме того, Ткачев является частым гостем в эфирах центральных каналов россии, где активно оправдывает военные преступления кремля.

СБУ предъявила фигуранту подозрение по двум статьям: ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее мы писали, что СБУ сообщила о новом подозрении члену верхушки УПЦ МП.

Также мы сообщали, что СБУ взялась за "Пашу Мерседеса" и отправила его под домашний арест.