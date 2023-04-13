СБУ заарештувала майно олігарха Новинського на величезну суму

СБУ заарештувала майно роросійського олігарха Новинського в Україні

СБУ заарештувала майно олігарха Вадима Новинського на суму понад 3,5 мільярда гривень.

Як повідомили у прес-службі СБУ, до списку заблокованих активів входять 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

У матеріалах відомства зазначили, що підсанкційний проросійський олігарх хотів перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур.

Для цього він уже залучив підконтрольних приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресорові) силовики провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також по місцям роботи та проживання фігурантів.

У ході огляду приміщень було виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

У СБУ обіцяють встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ знайшла відомого проросійського блогера, який ховався у храмі УПЦ МП.