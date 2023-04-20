СБУ заарештувала активи олігарха Новинського — сума чималенька

Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газодобувні підприємства на кількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Служба безпеки України крім майна заарештувала ще й активи олігарха Вадима Новинського на суму понад 144 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці інформують, що арешт було накладено на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Загальна вартість заарештованих обсягів блакитного палива становить понад 144 млн. грн.

"Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з рф. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії у справі Новинського за статтею "пособництво країні-агресору" продовжуються. Наразі встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, що 20 квітня СБУ також заарештувала й майно підсанкційного проросійського олігарха Новінського. Його загальна сума становить три з половиною мільярди гривень.

Раніше ми писали, що Зеленський запровадив санкції проти Новинського.