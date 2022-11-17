На чиєму вони боці? Топ-5 олігархів, які шкодять Україні під час війни з Росією

Експерти сформували антирейтинг бізнесменів

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не всі найбагатші бізнесмени погодились допомагати ЗСУ і державі загалом в боротьбі з агресором, дехто продовжує заробляти надприбутки, скажімо так, не зовсім законним шляхом.

Видання "Телеграф" вирішило запитати в українських експертів, хто з олігархів на їхню думку приніс найбільше шкоди під час війни та таким чином сформували власний антирейтинг бізнесменів.

Найчастіше експерти згадували про Костянтина Жеваго — власника фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит", який винен державі 15 млрд грн через однойменний банк. Ще до початку вторгнення Росії підконтрольне йому підприємство ПАТ "АвтоКрАЗ" ухилялося від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 мільйонів гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення, чим завдали серйозної шкоди українській армії. Нещодавно активи компанії передали в управління МО. Під час війни він придбав на свою фірму чотири дороговартісні броньовані Mercedes-Benz G500. Попри все фірма Жеваго прямо зараз намагається взяти під контроль спиртову галузь України.

Вадим Новинський — екснардеп від проросійської фракції "ОПЗЖ", один з апологетів "руского міра", активний прибічник московської церкви. Усіляко захищає московську церкву. Його у певних колах називають смотрящим від москви за УПЦ МП.

Олег Бахматюк, агромагнат, власник холдингу UkrLandFarming. САП звинувачує в у розкраданні 1,2 млрд грн зі стабілізаційного кредиту НБУ через VAB банк. Також сума заборгованості компаній Бахматюка перед Фондом гарантування вкладів складає 11 млрд грн, перед держбанками – 7,7 млрд грн. НАБУ підозрює олігарха в наданні неправомірної вигоди в розмірі понад 722 млн грн екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову через його радника за відшкодування ПДВ компаніям Бахматюка. Наразі Бахматюк перебуває в розшуку.

Вадим Столар — будівельний магнат, народний депутат, вже колишній член проросійської фракції "ОПЗЖ" (вийшов у березні 2022 року). Його називають тіньовим господарем Києва. Фігурує в численних скандальних забудовах Києва. За даними розслідування УП, під час війни мешкає на Лазурному березі Франції — є членом так званого "Батальону Монако".

Олександр Ярославський, президент харківського "Металіста", який має в друзях кремлівського олігарха Олега Дерипаску. Перебуває за кордоном, де, ймовірно, переховується від українських правоохоронців через підозру в скоєнні смертельної ДТП в лютому 2022 року. ЗМІ виявили в Ніцці 60-метрову яхту Kaiser Ярославського вартістю $50 млн бізнесмена Олександра Ярославського, яку він обіцяв продати для відновлення Харкова. Але так і не зробив цього.

На переконання експертів, щодо них осіб потрібно задіяти закон про деолігархизацію, націоналізувати майно олігархів, позбавити статусу народного депутата тих, хто виїхав з країни.

Рейтинг сформовано на основі якісного опитування політичних експертів:Олексія Голобуцького, Валетина Гладких, Володимира Фесенка, Миколи Давидюка, Артема Бронжукова, Ігоря Чаленка, Олега Лісного, Дмитра Левуся, Ярослава Божка.