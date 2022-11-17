На чьей стороне они? Топ-5 олигархов, которые вредят Украине во время войны с Россией

Эксперты сформировали антирейтинг бизнесменов

После полномасштабного вторжения России в Украину не все самые богатые бизнесмены согласились помогать ВСУ и государству в борьбе с агрессором, некоторые продолжают зарабатывать сверхприбыли, скажем так, не совсем законным путем.

Издание "Телеграф" решило спросить у украинских экспертов, кто из олигархов по их мнению принес больше вреда во время войны и таким образом сформировали собственный антирейтинг бизнесменов.

Чаще всего эксперты упоминали Константина Жеваго — владельца финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", который должен государству 15 млрд грн через одноименный банк. Еще до начала вторжения России подконтрольное ему предприятие ПАО "АвтоКрАЗ" уклонялось от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллиона гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа, чем нанесли серьезный ущерб украинской армии. Недавно активы компании передали в управление МО. Во время войны он приобрел на свою фирму четыре дорогостоящих бронированных Mercedes-Benz G500. Несмотря на все, фирма Жеваго прямо сейчас пытается взять под контроль спиртовую отрасль Украины. Политолог Артем Бронужков отмечает, что предприятия Керченский судостроительный завод "Залив" и Стахановский вагоностроительный завод, которые находятся на оккупированной территории и согласно украинскому законодательству принадлежат Жеваго, продолжают работать на оккупантов.

Вадим Новинский – экс-нардеп от пророссийской фракции "ОПЗЖ", один из апологетов "русского мира", активный сторонник московской церкви. Всячески защищает московскую церковь. Его в определенных кругах называют смотрящим от Москвы за УПЦ МП.

Олег Бахматюк, агромагнат, владелец холдинга UkrLandFarming. САП обвиняет его в хищении 1,2 млрд грн по стабилизационному кредиту НБУ через VAB банк. Также сумма задолженности компаний Бахматюка перед Фондом гарантирования вкладов составляет 11 млрд. грн., перед госбанками – 7,7 млрд. грн. НАБУ подозревает олигарха в предоставлении неправомерной выгоды в размере свыше 722 млн грн экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову через его советника за возмещение НДС компаниям Бахматюка. В настоящее время Бахматюк находится в розыске.

Вадим Столар – строительный магнат, народный депутат, уже бывший член пророссийской фракции "ОПЗЖ" (вышел в марте 2022 года). Его называют теневым хозяином Киева. Фигурирует в многочисленных скандальных застройках Киева. По данным расследования УП, во время войны проживает на Лазурном берегу Франции — член так называемого "Батальона Монако".

Александр Ярославский, президент харьковского "Металлиста", имеющий в друзьях кремлевского олигарха Олега Дерипаску. Находится за границей, где, вероятно, скрывается от украинских правоохранителей из-за подозрения в совершении смертельного ДТП в феврале 2022 года. СМИ обнаружили в Ницце 60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью $50 млн бизнесмена Александра Ярославского, которую он обещал продать для восстановления Харькова. Но так и не сделал этого.

По убеждению экспертов, в отношении этих лиц нужно задействовать закон о деолигархизации, национализировать имущество олигархов, лишить статуса уехавшего из страны народного депутата.

Рейтинг сформирован на основе качественного опроса политических экспертов: Алексея Голобуцкого, Валетина Гладких, Владимира Фесенко, Николая Давидюка, Артема Бронжукова, Игоря Чаленко, Олега Лесного, Дмитрия Левуся, Ярослава Божко.