Каховську ГЕС треба відновити, в планах - стати енергетичним хабом Європи, - Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі

Заступник голови ОП розповів "Телеграфу" про відбудову економіки країни

Заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма обійняв свою посаду 2021 року, фактично ставши наступником у куруванні економічного напряму, за який до того відповідала нинішня перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко.

Шурма достатньо непублічний заступник голови ОП та не так часто дає інтерв’ю. В розмові з "Телеграфом" говорили про наслідки підриву Каховської ГЕС, про можливість відкриття експорту аміаку для рф, як одну з вимог продовження зернового коридору, про відбудову України та ліквідацію АРМА (агентства з розшуку та управління корупційними активами). Відеоверсія інтерв'ю доступна наприкінці матеріалу (листайте до кінця публікації).

Про наслідки Каховської катастрофи

- Чи можемо вже попередньо оцінити наслідки підриву Каховської ГЕС?

- Перше — це трагедія для тисяч сімей, напевно, тому що в кожної родини була домівка, була історія, була прив'язка до цього місця. Тобто, люди втратили все те, що мали. Друге: Каховська ГЕС — це гідроелектростанція, яка була важливим елементом енергетичної системи. Тому стався черговий удар по енергетичних потужностях України. Третє — проблема водозабезпечення декількох регіонів, оскільки велика кількість міст і сіл були заживлені питною водою, власне кажучи, з Каховського водосховища. І, безумовно, виникла проблема зрошування південної частини України: Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей. Воно теж відбувалося завдяки Каховському водосховищу. Тому, напевно, до 80% всіх іригаційних систем втратять джерело водопостачання. І п'яте — це екологічні наслідки, наслідки для флори, фауни, для всієї екосистеми, яка там є. Це величезна катастрофа, яка стосується всіх аспектів людського життя та економіки.

- В планах є відбудова дамби?

- Безумовно, після перемоги ми повинні відбудувати цю дамбу. Скільки часу на те потрібно, поки сказати не можу, але, очевидно, це роки.

- Чи є вже якісь дані, як ця катастрофа вплине на агровиробництво? Зокрема, вже постраждала компанія "Нібулон".

- Тут треба говорити, напевно, про загальну кількість підтоплених територій, яка складатиме десятки тисяч гектарів. І про втрату сотень тисяч гектарів. Буде це 300, 400, 500 тисяч гектарів — поки що важко оцінити. Вода йде і буде йти ще не один день. Можливо, не один тиждень сходитиме Каховське водосховище. Але вже можемо говорити про сотні тисяч втрачених іригаційних систем.

Про торги за зерновий коридор

- Як оцінюєте перспективи пролонгації зернового коридору?

- Я не є безпосереднім учасником переговорів, тому, напевно, не зовсім коректно мені буде коментувати це питання. Можу лише точно сказати, що фундаментально це вирішити можна лише шляхом перемоги. В тому числі перемоги в Чорному морі. Поки ми не виграємо війну, в нас не буде стабільної логістики. Що стосується перемовин — вони складні. Ви ж бачите, вони тривають вже практично рік. Кожних три місяці виникають якісь непередбачувані вимоги агресора. Важко щось коментувати. Будемо робити все для того, щоб можна було експортувати зерно з України й, бажано, розширити продуктові категорії.

- Одна з останніх вимог — відкрити експорт аміаку для росії через наші потужності. Чому їм так важливий цей напрямок?

- росії просто фізично немає куди дівати природний газ. Європа була найбільшим споживачем російського газу — споживала до 150 млрд кубів природного газу на рік. Це 30% видобутку газу у російській федерації.

Ростислав Шурма: "Вимога рф відновити постачання аміаку - це боротьба агресора за монетизацію свого природного газу"

На відміну від нафти, природний газ перенаправити не так легко. Це нафту ти сьогодні вантажиш через одні порти, завтра через інші порти, сьогодні танкери пливуть в одному напрямку, завтра — в іншому. З газом ситуація інша — левова його частка транспортується трубопровідним транспортом, а кожна труба має свою пропускну здатність.

- Але ж є альтернативні маршрути…

- Так, є трубопровід на Китай пропускною здатністю близько 50 млрд кубів, і він завантажений на 100%. Але, коли мова йде про те, що росія шантажує Європу природним газом, у Європі є більше альтернатив по його постачанню, як і інших енергоресурсів, ніж у Росії альтернатив, куди продавати свій природний газ. Зараз логістичних маршрутів, куди можна перенаправити природний газ, який раніше купувала Європа (а це, нагадую, 130-140 млрд кубів в річному еквіваленті), просто не існує. Але є логістичний маршрут через продукти переробки — аміак. Аміак це фактично перероблений природний газ, тому що для 1 тонни аміаку потрібно трошки більше, ніж 1000 кубів природного газу. Тобто, для агресора це спосіб монетизувати природний газ, який їм нікуди дівати. Тому вони так активно і борються за відновлення маршрутів постачання аміаку.

- Про який обсяг монетизації може йти мова?

- Якщо рф організує постачання 10 млн тонн аміаку, а потужності у рф — це десятки млн тонн аміаку, це означає, що вони змогли б монетизувати десятки мільярдів кубів природного газу, який їм просто нікуди зараз дівати. На мою думку, світова спільнота повинна тримати стійку позицію щодо цього — не можна дозволяти агресору це робити.

- Тобто ви не прибічник такого дозволу?

- Наскільки я розумію, сьогодні навіть технічно прокачати російський аміак на експорт через потужності України неможливо, оскільки російські диверсанти буквально на днях підірвали частину аміакопроводу. Навіть за бажання — це зробити неможливо.

- Росіяни аргументують потребу в прокачуванні аміаку продовольчою безпекою у світі. Мовляв, вони забезпечать добривами країни, які потребують агропродукції..

Всі ці історії про світову продовольчу безпеку — не більше, ніж маніпуляції, тому що на світовому ринку на сьогодні немає дефіциту добрив. Ринок є профіцитним, і це видно по рівню цін. Це банальна боротьба агресора за те, щоб монетизувати свій природний газ.

Про повоєнну індустріалізацію

- Поговоримо про післявоєнну індустріалізацію України. Які саме галузі можуть стати об’єктом інвестування? Можливо вже є охочі компанії?

- Потрібно починати з того, де в нас є конкурентні переваги. Безглуздо мріяти про те, що ми несподівано станемо лідерами в якійсь індустрії, де у нас ніколи не було експертизи. Тож найочевидніша галузь – це енергетика. Тому що зараз змінюється регіональний геополітичний ландшафт.

- Що ви маєте на увазі?

- Європа була дуже залежна від російських енергоресурсів. Це і газ, і нафта, і вугілля. Це 150 млрд кубів газу, про які я казав, 200 млн тонн нафти, і 100 млн тонн вугілля щороку. Їх частково вже немає, через 2-3 роки не буде взагалі. Потрібно чимось замістити. Європа знаходиться в процесі "зеленої" трансформації, тому буде заміщувати це "зеленими" енергоресурсами. Це "зелена" електроенергія, це "зелений" водень, "зелені" енергоємні продукти. Україна може запропонувати велику кількість "зеленої" енергії, як у вигляді електроенергії, так і у вигляді продуктів її переробки. В першу чергу, це водень, для виробництва якого фактично потрібна лише електроенергія і невелика кількість води. Це "зелена" сталь, яка є надзвичайно енергоємною, і це "зелені" добрива.

- Якою може бути участь України в електрифікації Європи?

- Перший напрямок – електрифікація опалення, тобто участь в програмах переходу з газового опалення на теплові електричні насоси. Другий — в більшості країн Євросоюзу триває перехід на електромобілі. Це додатковий попит на сотні терават-годин, якого ще вчора в Європі не було. Третій — "зелена" трансформація багатьох індустрій, таких як металургія, хімія, цементна галузь, виробництво скла, які викидають дуже велику кількість вуглекислого газу.

З одного боку це створює великий додатковий попит на електрику, з іншого — росія скорочує пропозицію викопних ресурсів. З'являється величезна ніша. І Україна може цю нішу зайняти, причому як в поставках електроенергії, так і у вигляді продуктів її переробки. Відповідно, ми вже маємо величезну індустрію, яку можна побудувати на інтеграції в Європу. Вона є прибутковою, і не в моменті, а стратегічно, на десятиліття вперед. Це дозволить залучити величезні інвестиції в Україну, створити робочі місця на етапі будівництва, і потім, при експлуатації цих об'єктів, отримати податки тощо. Тобто це перший яскравий сегмент.

- Можете назвати суму інвестицій?

- Ми підготували детальну стратегію, детальний перелік всіх проєктів, на багато років вперед. Це "зелена" енергетика, водень, зберігання електроенергії, атомна енергетика, інтерконектори, біоенергетика — близько 20 компонентів.. Загалом це інвестиції порядка 410 мільярдів доларів. Причому мова йде не про дотації, й не про гранти чи подачки, а про реальні бізнес-можливості. Якщо скласти всі ці десятки гігават потужностей, гігавати трансмісійних потужностей, накопичувачі, виробництво водню і так далі, Україна може стати своєрідним енергетичним хабом Європи.

- Крім енергетичної галузі, де ще планується трансформація?

- Аграрна індустрія. Вже всі чудово розуміють, що Україна – це джерело їжі для фактично пів мільярда людей. А тепер питання, що потрібно фундаментально змінити в нашому аграрному секторі? Існує такий стереотип, що "аграрка" – це основна позиція експорту для України. Але ми дуже часто забуваємо про те, що "аграрка" є, напевно, однією з основних статей імпорту.

Візьмемо тонну зерна чи тонну кукурудзи й подивимось на структуру собівартості. Виявиться, що майже 70% собівартості – це чистий імпорт. Насіння – наполовину імпорт. Засоби захисту рослин – пестициди, фунгіциди, гербіциди – 95% імпорту. Паливо – 70% імпорту. Добрива – 50% імпорту. Сільгосптехніка – 70% імпорту. Виходить, фактично все для агросфери ми імпортуємо.

"Україна – це джерело їжі для фактично пів мільярда людей", - каже Ростислав Шурма. На фото - з журналісткою "Телеграфу" Юлією Забєліною

- Про які суми йдеться?

- 5 мільярдів доларів щороку. Це було до початку війни. Цей імпорт на нашому полі ми перетворюємо з мінімальною доданою вартістю в найпростіші продукти, такі як зернові чи якісь інші культури, і експортуємо. А в чому економіка і додана вартість для держави? Тому перше, куди ми будемо рухатись, — імпортозаміщення. Не тому, що це красиве слово і це питання національної безпеки, а тому, що в кожному з тих сегментів, які я перерахував, український аграрний ринок є достатнім за масштабом, щоб окупити будівництво будь-якого заводу.

- Тобто в Україні з’являться виробники компонентів для агровиробництва?

- Саме так. Будемо залучати найкращі світові компанії до будівництва заводів з виробництва засобів захисту рослин, насіння, сільгосптехніки, добрив, причому не лише азотних, а й комплексних добрив. Це нам дасть десятки мільярдів інвестицій, скорочення імпорту на 5 мільярдів доларів, тобто покращення торгового балансу, і побудову більш здорової вертикально інтегрованої системи.

- Чи буде розвиватися Україна як виробник продукції з високою доданою вартістю? Чи й надалі лишатимемось сировинною країною?

- Це другий аспект трансформації агросектору. Ми хочемо трансформувати наше сільське господарство за прикладом Нідерландів, Франції, Канади. Вони переробляють левову частку своїх культур в кінцевий продукт, який продається на полиці супермаркету. Це м'ясні-, молочні-, яєчні продукти, олії, спецбілки, глютени, глюкоза тощо. Тому ми чітко сегментували, які індустрії можемо побудувати та розвинути в Україні для того, щоб хоча б половина нашої продукції перетворювалася в кінцевий споживчий продукт.

- Яке зростання дохідності можемо отримати?

- Важливо, щоб тонна експорту коштувала не 300 доларів, як вона зараз коштує, а хоча б 1000, а бажано — 2000 доларів, як вона коштує в країнах, які я називав.

- Щодо зрошення, які тут плани?

- На початку 90-х Україна отримала трохи більше 2 млн гектарів зрошених земель. Загальний потенціал зрошення, напевно, 3,5-4 млн гектарів. До війни ми, здається, вийшли на цифру 800-900 тисяч гектарів. Чому важливе зрошення? Тому що врожайність зростає в рази, значно збільшується кількість культур, які можна вирощувати. Щодо самої землі це є найбільш довгостроковий, правильний підхід, щоб зберегти родючість земель. Наша стратегія в тому, щоб хоча б на 2 млн гектарів збільшити площі зрошень земель. З одного боку, це величезний інвестиційний інфраструктурний проєкт, який дає поштовх багатьом галузям, таким як виробництво труб, обладнання. З другого боку, це довгострокова продуктивність сільського господарства в Україні.

- Ви згадували напрямок біоенергетики та логістики. Який розвиток тут передбачений?

- В біоенергетиці ми будемо фокусуватись на тому, де за останні роки відбулась індустріальна революція з точки зору використання біоресурсів в енергетичних цілях. Потенціал біометану, біогазу в Україні становить щонайменше 10-11 млрд кубічних метрів. Для порівняння – це 50% газу, який споживає Україна. Для цього нічого нового придумувати не потрібно — взяти серійне обладнання, яке сьогодні вже виробляється в тому ж Європейському союзі, і встановити декілька тисяч невеличких заводів, кожен з яких буде продукувати до 5 млн кубометрів біометану. Такі пілотні заводи, до речі, вже були побудовані у нас навіть під час війни, перші в Україні. А все для цього є — солома, послід. Це залишки, які утворюються у результаті діяльності великого аграрного сектору.

- Які новації відбуватимуться в галузі логістики?

- Україна, на жаль, ніколи не використовувала потенціал річки Дніпро в повному масштабі. Насправді, якщо ми візьмемо німецьку річку Рейн, чи Дунай, товарообіг в цих річках складе сотні мільйонів тонн. Через Дніпро ми транспортуємо лише 10, можливо, 13 млн тонн. А річковий транспорт, з одного боку — найекологічніший, з другого боку — найефективніший і найдешевший з точки зору собівартості. Тому ми передбачили, що до 40% всіх вантажів, зокрема, аграрних вантажів, ми будемо переводити на постачання річкою. А це щонайменше 50-60 млн тонн вантажів щороку.

"Україна має величезний потенціал замістити росію та білорусь на ринках Європи", - впевнений Ростислав Шурма. На фото - з журналісткою "Телеграфу" Наталією Кабаш

- Окрім енергетики та аграрної сфери, які ще індустрії чекають на оновлення?

- Третій кластер – це виробництво. Тут є надзвичайно велика кількість підгалузей. Це і нові індустрії, такі як створення інтегрованого циклу від видобутку літію, виробництва карбонату, гідроксиду літію, катодів, анодів, акумуляторів, електромобілів, систем зберігання енергії, закінчуючи класичними індустріями, такими як деревообробка — Україна має величезний потенціал замістити росію та білорусь на ринках Європи, а також на ринках розвинених країн з продуктами, виробленими з деревини.

- Ви говорили про "зелений" метал…

- Так, "зелена" металургія — це сучасний напрям, який передбачає технологічну революцію, мабуть, першу за 100 років в металургійній галузі. Але тут мова йтиме, напевно, про зовсім інше розташування цих виробництв і зовсім іншу модель їх роботи. Таких галузей у нас буде, напевно, до десятка, де Україна має сильну конкурентну перевагу порівняно з будь-якими іншими країнами.

- Титан входить у ці плани?

- Обов'язково! Критичні для світової економіки матеріали – титан, графіт, уран. Загалом близько 10 секторів економіки, де Україна має велику стратегічну перевагу і може стати частиною глобальних ланцюгів постачання. Не сировини, а вже готової продукції. Це є так звана глобальна економічна конкуренція країн. Кожна країна, яка веде розумну економічно-індустріальну політику, бореться за те, щоб розташувати максимальну кількість потужностей в себе на території. Шукає, звідки отримувати сировину, якої їй не вистачає, а виробництво розташувати в себе. Це важливо, тому що дає робочі місця, податки, експортні можливості, зростання ВВП, додану вартість. Ми будемо боротись за те, щоб всі можливі потужності були розміщені в Україні.

- Які ще галузі України змагатимуться за участь у глибокому переділі світового масштабу?

- Задум у тому, щоб Україна постачала не зерно та кукурудзу, а готові продукти з цих культур. Щоб постачала олію, м'ясо, продукти на полиці кінцевому споживачеві. Щоб Україна не постачала руду, а збудувала заводи на 50 мільйонів тонн "зеленого" металу і спочатку постачала хоча б DRI (залізо прямого відновлення. — Авт.), потім сляби (заготовини. — Авт.), а згодом фінальні продукти: лист, рулон, арматуру, катанку. Щоб Україна постачала не ільменіт, який ми зараз вантажимо на експорт, а щоб мала сучасні потужності з виробництва пігменту та титанової губки (продукти перероблення ільменіту. — Авт.) в Україні. Суть в тому, щоб ми, видобуваючи сподумен, виробляючи літієвий концентрат, не вантажили його на експорт, а переробляли в гідроксид та карбонат в Україні. Щоб вантажили не гідроксид та карбонат, а виробляли катод в Україні. Тобто наша політика буде спрямована на те, щоб знайти себе в глобальній системі ланцюжків постачання і локалізувати це виробництво в Україні.

Про імпорт товарів з рф

- Часто заборонені російські товари потрапляють через білорусь в країни Балтії, Польщу звідти вже в Україну. Як це зупинити?

- Закривати такий імпорт. Відловлювати компанії, які цим зловживають, як це відбувалося з нафтопродуктами.

- По автогазу уряд заборонив постачання продукту незрозумілого походження, але це не зупинило імпорт російського автогазу. Наразі нарощуються постачання російського дизелю з Туреччини. Які кроки потрібні, щоб цьому завадити?

- В кожному сегменті є конкуренція. І гравці добре розуміють і бачать, що відбувається. Тому повторюся: відловлювати та зупиняти, як було з пальним.

- Тобто, на вашу думку, маємо покладатися на чесного митника? Чи мають бути урядові рішення?

- Повинен бути той, хто ініціює, і той, хто здійснює боротьбу. Це і правоохоронні органи, і митники, і індустріальні асоціації, які є джерелом первинної інформації. І окремі міністерства, такі як Міністерство економіки та енергетики. Тобто, будь-яка інформація, яка з'являється в тому чи іншому сегменті, має продукувати моментальне рішення уряду, щоб це відсікати. Тому що бізнес завжди шукає можливості та лазівки. Російські товари всюди під санкціями, тому торгуються з дисконтом. У бізнесу виникає величезна спокуса купити їх з великими знижками та під іншими документами завезти в Україну, щоб отримати надмаржу. Державні інституції повинні це все швидко ліквідовувати.

Про управління конфіскованими активами

- Чи задоволені ви роботою АРМА? Бо до нього купа претензій наразі. Можливо його потрібно перезапустити чи ліквідувати, як вимагають певні нардепи, через низький KPI?

- Результати роботи цього агентства говорять самі за себе. Кількість активів, які знаходяться в управлінні АРМА, і дохід, який отримала від них держава, не співставні. Треба з’ясувати — проблема в якості менеджменту чи ця інституція в принципі не потрібна. Я схиляюсь до другого. Напевно, всі функції управління державною власністю треба концентрувати в одному місці й не розпорошувати.

- Тобто передати активи АРМА Фонду держмайна?

- Так, і далі працювати над якістю управління в цій інституції.

- Це вже вирішене питання?

- Остаточного рішення немає, але 100% потрібно проводити фундаментальні зміни. І, можливо, дійсно треба ліквідувати АРМА як структуру, яка дублює функцію.

Про кошти від підвищення цін на електрику

- Прокоментуйте, будь ласка, на що будуть витрачені кошти, отримані від збільшення тарифу на електроенергію для населення.

- Чому вирішено підвищувати вартість електроенергії? Добробут громадянина, і можливість жити під час війни – це пріоритет номер один для влади. Але ми повинні все-таки дивитись на крок вперед. Не завжди рішення є легкими, інколи вони бувають болючими. Власне, для того, щоб закумулювати хоч якісь ресурси на відбудову нашої енергосистеми після руйнувань, потрібно хоча б не встановлювати глибоко мінусові тарифи для державних компаній. Зараз кожен кіловат електроенергії – це не просто збиток, це величезна доплата, тому що собівартість транспортування електроенергії є більшою, ніж ціна, яку платили люди. Тобто, кожен кіловат електроенергії, який продавав Енергоатом чи Укргідроенерго, по факту давав в мінус в ціні. Не в прибутку, а в ціні. Тому потрібно хоча б якось було збалансувати цю систему.

- На що витратять ці кошти?

- Є надія, що ми зможемо використати ці ресурси для того, щоб більш-менш нормально пройти наступну зиму. Ми подивилися декілька кейсів, як поводилися уряди різних держав з цінами на енергоресурси під час воєн. Наприклад, Ізраїль, розуміючи, що йде війна, все ж адаптував ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. А були країни, які грали в дешевий популізм, зокрема це Ірак, Ліван, Сирія, які під час війн, коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань, приймали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні, як є в Україні. Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому випадку 2-4 години щодня. Якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, коли через пів року будемо отримувати світло по 2-4 години на день, держава повинна приймати рішення, хоч вони, можливо, і не дуже приємні. Тобто, в цьому ми точно хочемо піти шляхом Ізраїлю, а не Сирії чи Іраку.

- Наскільки збитковою є вартість електроенергії?

- Навіть після підвищення цін для населення вона є глибоко субсидована, більше ніж у два рази.

- Хто скористається коштами від підвищення цін?

- Кошти будуть спрямовані на потреби Укренерго та Енергоатому для проведення поточних ремонтів трансформаторних підстанцій, енергоблоків. Безумовно, є ще програма відновлення інших енергооб’єктів. Для неї підвищення також стане джерелом фінансування.

- Яка сума загальних потреб на відновлення енергосистеми?

- Мінімально — десятки мільярдів гривень для проходження зими, а загалом — сотні мільярдів.

Про податкову реформу

- Президент Зеленський анонсував податкові зміни після війни. Він їх публічно вже підтримав. Ви боролися за те, щоб зменшити податкове навантаження під час війни. Чому не склалося?

- Потрібна подальша методична робота з міжнародними партнерами, щоб їх переконати, що це правильне рішення для України. Є і власні перепони. На жаль, більшість політиків в Україні завжди діяли таким чином: реєстрували законопроєкт і починали шантажувати наших партнерів. Це не створює довіри. Ми так робити не будемо.

- То проблема в нас чи у МВФ?

- Ми шукаємо компромісу з нашими партнерами. Нехай це займе більше часу, але ми впевнені, що це правильне рішення для нашої держави, тому готові вкладати в це стільки часу, скільки потрібно, щоб їх переконати

- Який сигнал ми можемо дати бізнесу щодо податкового навантаження? З 1 серпня, за словами Данила Гетманцева, відновлюється довоєнний рівень оподаткування. Воно буде збільшуватися надалі?

- Ніхто не підвищує податки, повертається податкова система, яка була до війни. Це не підвищення податків, це різні речі. Давайте не будемо цим маніпулювати. А сигнал дати бізнесу ми можемо наступний: керівництво держави розуміє, що ми повинні запропонувати бізнесу найкращу податкову систему на європейському континенті для того, щоб у нього була мотивація працювати в Україні. Модель 10:10:10 відповідає цим критеріям повністю.

Чи це буде 10:10:10, чи модифікована модель, я не можу запевнити на 100%. Залежатиме від результату компромісу. Але у нас є дуже простий критерій — країна на етапі відбудови має моральне право попросити у міжнародної спільноти найконкурентнішу податкову модель для того, щоб створити стимули для бізнесу заходити в Україну та інвестувати. Це основний критерій, якого ми будемо дотримуватись при перемовинах з партнерами.

- Коли очікуєте фінальне рішення?

- Триває процес безперервних консультацій. Якщо ви запитаєте, коли ми дійдемо згоди й буде рішення, не можу сказати. Бачу, як наші партнери "паркують" це питання і відкладають його. Просто заговорюють і відкладають. Але ми знаємо, що після перемоги матимемо чітке рішення.

Нагадаємо, в понеділок, 12 червня, з'явилася інформація, що анонсованого повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не відбудеться, його відклали на невизначений термін. Пізніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив "Телеграфу", що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться з 1 серпня.