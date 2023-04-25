Українців змушують купувати російський автогаз: як працює ця схема

Російський скраплений газ потрапляє до України в сумішах, а кошти за нього так чи інакше всерівно отримує ворог

"БізнесТелеграф" продовжує досліджувати скандальне зростання обсягів російського автогазу на українському ринку. Стрімке падіння цін, схоже, заспокоїло не тільки уряд, а й споживачів. Тим часом, десятки мільйонів доларів йдуть з кишень українців на фінансування держави-агресора.

Про деталі цього аморального ринкового тренду розповів директор Української асоціації скрапленого газу (УАСГ) Станіслав Батраченко.

Станіслав Батраченко

- Обсяги російського скрапленого газу і дизпального, що потрапляють із країн ЄС в Україну без документів про походження або з сумнівними документами, виросли до критичних масштабів. Ви звернулись із листом до президента України щодо цього. Усі інші засоби було вичерпано?

- Ми намагалися усе вирішувати по-тихому, але зрештою змушені були підняти це питання вголос.

- В Уряді на ваші заклики не реагували ?

- Реагували. Наші пропозиції прем'єр-міністр відправив на Мінекономіки, вони своєю відповіддю поклали відповідальність на Міністерство енергетики. А воно організувало відеонараду з асоціаціями. Наслідком наради став проект постанови, яка давала інструмент, аби митниця ретельніше перевіряла сертифікати походження продуктів.

- Але газ "невизначеного походження" продовжує надходити в Україну

- Бо потім документ застряг десь на погодженні у Кабміні. Проєкт, кажуть, з’явився, але ми його не бачили, втрачаємо час і платимо агресору. Колись додаткове мито на російський ресурс мало сенс. А після повномасштабного вторгнення деякі трейдери викидали російські сертифікати якості та походження і завозили без документів за 3% мита. Фактично російський скраплений газ замінили словом "невизначений".

- Хто саме ввозить російський автогаз в Україну?

- Скажу так: якщо до повномасштабного вторгнення було 40 імпортерів взимку і 60 влітку, то під кінець 22 року їх було вже 160.

- Тобто це фірми-одноденки, які постійно з’являються?

- Якщо у вас є один чи два газовози, знаходите потрібних людей, вантажитесь в країнах Балтії або в Польщі – і ви вже імпортер.

- А великі компанії цим грішать?

- Великі компанії – ті, з якими ми співпрацюємо – ОККО, WOG –дуже обережно до цього ставляться. Ми часто просимо додаткові документи і підтвердження, якщо вантаж пройшов морем. І вони розуміють, що пройде рік-два-три і суспільство буде чекати пояснень: чому ти платив за цей ресурс і росіян підтримував коштами. Ми чому ж і підняли це питання, бо мали сумнів, що постачальники надають ті документи, які відповідають дійсності. Ми рекомендували членам асоціації та учасникам ринку додати розділ до кожного контракту, який попереджав про санкції щодо недостовірних даних. Але давайте зізнаємося, фактично закон не порушується, це більше питання моралі. А так, як російський ресурс не дуже популярний, то звісно він дешевший і є люди, які на це ведуться.

- Хто і як робить суміші з російським газом?

- Це найважче питання. Наприклад, до Польщі зайшов пропан із США і частина з рф. Вони його змішували. І оскільки було більше газу з США, то бралися за основу американські документи і торгово-промислова палата видавала, що це вже виробництво Євросоюзу або митниця давала Євро-1. Але в ЄС ретельно слідкують за ресурсом. Зараз наші колеги в країнах Балтії, Польщі очікують на постанови, щоб у своїх країнах перекрити цей потік російського ресурсу.

- Як Польща завозить російський газ? Це також якісь схеми?

- Ні, напряму він іде через Білорусь, через Брест найбільше, там ще з радянських часів створені газонакопичувальні станції. А це недалеко від кордону з Україною. От чому переважає автоімпорт. Приїхала машина, завантажилась скрапленим газом і повернулась через Ягодин — це доба-дві максимум.

- А є повна інформація, хто завозить в Україну від великих партій до маленької машинки?

- Є інформація від міжнародних інституцій, скільки російського скрапленого газу зайшло помісячно в Латвію, Литву, або Польщу. Це платні дані, але вони доступні. Потім аналізуємо, скільки заходить в Україну і від якого об’єкта. Міністерство енергетики знає, що й звідки відвантажується, знає постачальників. Іноді вони у нас беруть інформацію, яка їм недоступна.

- Чи є у вас інформація, коли Польща та країни Балтії перекриють імпорт російського автогазу?

- В польський Сейм подали законопроєкт про заборону російського ресурсу на території Польщі. Крім того, Литва, Латвія та Польща подали свої пропозиції на 11-й пакет санкцій і внесли туди заборону LPG з Росії. Так що вони працюють над цим.