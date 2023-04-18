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Небезпечна "бодяга". Україну залили "сірими" російськими сумішами автомобільного палива

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Російське паливо захльостує паливний ринок України Новина оновлена 18 квітня 2023, 18:24
Російське паливо захльостує паливний ринок України. Фото Колаж "Телеграфу"

Все частіше купуючи українці, що подешевшали автогаз і дизпаливо, купують окупантам

З початку року в Україні спостерігається сильне падіння цін на пальне, насамперед автогаз та дизель. Як з’ясувалося, це викликано напливом нових "сумішей", у якому левову частку займає продукція з росії. З лютого багато ринків для продукції рф виявилися закритими, а ось обсяг "сірого" експорту нафтопродуктів в Україну тільки зростає.

Як повідомляє аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко у коментарі OBOZREVATEL, з початку року паливний ринок України завалений продукцією з росії.

Російського ресурсу побільшало – "допомагають" країни Балтії, Румунія та Болгарія

Зазвичай, схема виглядає нескладно. Російське паливо за демпінговими цінами вивозиться за підробленими документами до інших країн, а вже звідти надходить до України. Наприклад, російський пропан-бутан завозиться з Латвії та Польщі. У свою чергу, російський дизель (ДП) надходить в Україну морським шляхом, а саме – з Румунії та Болгарії.

А оскільки посередники купують російське паливо на 150-200 доларів за тонну дешевше, то й для українських споживачів воно виходить дешевшим, що призвело до серйозного падіння цін на заправках.

Так, дизпаливо з середини січня по 18 квітня впало у ціні з 54,45 грн. до 46,1 грн. за літр, а автогаз за той же час з 28,25 грн. до 21,75 грн. за літр. Причому з другої половини березня, після інформаційного шуму довкола постачання російського палива в Україну, падіння цін серйозно сповільнилося.

Бодяжать до 49% — як працює схема

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, у "чистому" вигляді за документами російський автогаз в Україну не надходить, його завжди змішують так, щоб у суміші його було менше 50% і в документах уже можна не писати, що паливо із Росії. Але, як правило, питань про походження навіть не ставлять. Тим паче, що левова його частка з країн Балтії, хоча єдиним виробником автогазу там був Мажейкяйський НПЗ у Литві з виробничими можливостями, що дозволяли експортувати за місяць до 3 тисяч тонн.

Вже в середині березня, за даними Консалтингової групи "А-95", до 50% імпорту всього автогазу в Україну — це російський автогаз, що прикривається сертифікатами про походження з інших країн.

Після 5 лютого, набрання чинності санкціями ЄС щодо російських нафтопродуктів та обмеження ціни на російський дизель у 100 доларів за барель (159 літрів), російський дизель потік в Україну вже як алжирський, єгипетський, марокканський чи туніський. Особливо багато стало "турецького", оскільки Туреччина продовжує купувати і сиру нафту, і нафтопродукти з Росії.

Так, у лютому "турецького" пального було 50 тис. тонн, або 10% від загального імпорту дизеля в Україну за минулий місяць.

Почав з’являтися і раніше екзотичний індійський дизель, який також імпортували до 50 тисяч тонн і саме з Туреччини. Водночас до Індії йдуть сотні тисяч тонн російського палива, і розібратися, наскільки цей дизель є "індійським" — складно. Тобто, виходить, що тільки через Туреччину Україна може купувати до 100 тисяч тонн російського дизеля на місяць.

Проблема є – кажуть у мережах АЗС

У роздрібних мережах, які торгують паливом, у коментарі "Телеграфу" визнали факт наявності на ринку палива величезних мас російської продукції, що прибуває за сірими схемами, але запевнили, що перевіряють країну-походження продукції.

Так, у мережі АЗС ОККО заявили, що нічого з Латвії не імпортують, а паливо везуть від виробників з інших європейських країн (Польща, Румунія, Словаччина, Греція) і Литва (той самий Мажейкяйський НПЗ, що належить польській компанії ORLEN).

"І навіть у минулому, імпортуючи автопоїздами для забезпечення ринку пальним у період високого дефіциту, ми перевіряли походження пального та співпрацювали тільки з відомими європейськими компаніями, тому у відсутності російського пального впевнені на 100%", — запевнили "Телеграф" у "ОККО".

У компанії БРСМ-Нафта "Телеграфу" підтвердили, що падіння цін пов’язане з надлишком автогазу на ринку, який переважно ввозиться з країн Балтії та має російське походження.

"Ми намагаємося купувати паливо там, де це можливо і серед наших постачальників країни Балтії, Польща та інші європейські партнери і перевіряємо походження палива. одно споживанню одного Києва. Зрозуміло, що ці додаткові обсяги це насамперед російський газ. На державному рівні вирішенням проблеми було б запровадження великого мита у разі ввезення в Україну російського автогазу чи палива сумнівного походження, що робило б їх імпорт невигідним", — пояснив " Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

При цьому всі експерти та співрозмовники "Телеграфа" спокійні за бензин, його Україна сьогодні споживає вкрай мало і аналіз цін підтверджує, що дешевого російського ресурсу, що впливає на ціноутворення, немає. Так, ціна на 1 літр бензину марки А-95 із середини січня впала з 50,85 грн до 46,6 грн.

Зазначимо, що вперше про засилля російської продукції на паливному ринку України заговорили наприкінці зими – на початку весни.

Теги:
#Росія #Паливо #Дизельне паливо #Санкції РФ #Автогаз #Ціна на автогаз