Опасная "бодяга". Украину залили "серыми" российскими смесями автомобильного топлива

Все чаще покупая подешевшие автогаз и дизтопливо украинцы покупают оккупантам

С начала года в Украине наблюдается сильное падение цен на топливо, прежде всего автогаз и дизель. Как выяснилось, это вызвано наплывом новых "смесей", в котором львиную долю занимает продукция из… россии. С февраля многие рынки для продукции рф оказались закрыты, а вот объем "серого" экспорта нефтепродуктов в Украину только растет.

Как сообщает аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL, с начала года топливный рынок Украины завален продукцией из рф.

Российского ресурса стало больше – "помогают" страны Бплтии, Румыния и Болгария

Обычно схема выглядит несложно. Российское топливо по демпинговым ценам вывозится по подложным документам в другие страны, а уже оттуда поступает в Украину. К примеру, российский пропан-бутан завозится из Латвии и Польши. В свою очередь российский дизель (ДТ) поступает в Украину морским путем, а именно – из Румынии и Болгарии.

А поскольку посредники покупают российское топливо на 150-200 долларов за тонну дешевле, то и для украинских потребителей оно получается дешевле, что привело к серьезному падению цен на заправках.

Так, дизтопливо с середины января по 18 апреля упало в цене с 54,45 грн до 46,1 грн за литр, а автогаз за то же время с 28,25 грн до 21,75 грн. за литр. Причем со второй половины марта, после информационного шума вокруг поставок российского топлива в Украину, падение цен серьезно замедлилось.

Бодажят до 49% — как работает схема

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в "чистом" виде по документам российский автогаз в Украину не поступает, его всегда смешивают так, чтобы в смеси его было менее 50% и в документах уже можно не писать, что топливо из рф. Но, как правило, вопросов о происхождении даже не задают. Тем более что львиная его доля из стран Балтии, хотя единственным производителем автогаза там был Мажейкяйський НПЗ в Литве с производственными возможностями, позволявшими экспортировать в месяц до 3 тысяч тонн.

Уже в середине марта по данным Консалтинговой группы "А-95", до 50% импорта всего автогаза в Украину — это российский автогаз, прикрываемый сертификатами о происхождении из других стран.

После 5 февраля, вступления в силу санкций ЕС по отношению к российским нефтепродуктам и ограничения цены на российский дизель в 100 долларов за баррель (159 литров), российский дизель потек в Украину уже как алжирский, египетский, марокканский или тунисский. Особенно много стало "турецкого", поскольку Турция продолжает покупать и сырую нефть, и нефтепродукты из рф.

Так в феврале "турецкого" горючего было 50 тыс. тонн, или 10% от общего импорта дизеля в Украину за прошлый месяц.

Начал появляться и ранее экзотический индийский дизель, которого также импортировали до 50 тысяч тонн и именно из Турции. В то же время в Индию идут сотни тысяч тонн российского топлива, и разобраться, насколько этот дизель "индийский" — сложно. То есть получается, что только через Турцию Украина может покупать до 100 тысяч тонн российского дизеля в месяц.

Проблема есть – говорят в сетях АЗС

В розничных сетях, торгующих топливом, в комментарии "Телеграфу" признали факт наличия на рынке топлива огромных масс российской продукции, прибывающей по серым схемам, но заверили, что проверяют страну-происхождения продукции.

Так, в сети АЗС ОККО заявили, что ничего из Латвии не импортируют, а топливо везут от производителей из других европейских стран (Польши, Румынии, Словакии, Греции) и Литвы (тот самый Мажейкяйський НПЗ, принадлежащий польской компании ORLEN).

"И даже в прошлом, импортируя автопоездами для обеспечения рынка горючим в период высокого дефицита, мы проверяли происхождение горючего и сотрудничали только с известными европейскими компаниями, поэтому в отсутствии российского горючего уверены на 100%", — заверили "Телеграф" в "ОККО".

В компании БРСМ-Нафта "Телеграфу" подтвердили, что падение цен связано с переизбытком автогаза на рынке, который в основном ввозится из стран Балтии и имеет российское происхождение.

"Мы стараемся приобретать топливо там, где это возможно и среди наших поставщиков страны Балтии, Польша и другие европейские партнеры и проверяем происхождение топлива. Действительно, в 2022-м году в страны Балтии вдвое вырос импорт автогаза и это при том, что их общее потребление равно потреблению одного Киева. Понятно, что эти дополнительные объемы это прежде всего российский газ. На государственном уровне решением проблемы было бы введение большой пошлины в случае ввоза в Украину российского автогаза или топлива сомнительного происхождения, что делало бы их импорт невыгодным", — пояснил "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

При этом все эксперты и собеседники "Телеграфа" спокойны за бензин, его Украина сегодня потребляет крайне мало и анализ цен подтверждает, что дешевого российского ресурса, влияющего на ценообразование – нет. Так, цена на 1 литр бензина марки А-95 с середины января упала с 50,85 грн до 46,6 грн.

Отметим, что впервые о засилье российской продукции на топливном рынке Украины заговорили в конце зимы – начале весны.