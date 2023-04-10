Как повышение налогов на горючее ударит по украинцам: властям дали тонкий намек

Треть граждан ничего не слышали о намерении властей поднять налоги на автомобильное горючее

Намерение украинских властей вернуть отмененные в прошлом году налоги на горючее до довоенного уровня серьезно повлияет на цену бензина, дизеля и автомобильного газа, считают почти 80 процентов украинцев.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос анкеты, знают ли респонденты о планах вернуть НДС до уровня, который был до 22 февраля 2022 года, утвердительно ответили 46,8 процента опрошенных, что-то слышали — 19,3%; вообще не знали – 33,9%.

Считают, что повышение НДС на топливо с нынешних 7 процентов до 20 никак не повлияет на их жизнь 8,5% опрошенных; повлияет, но не существенно — 20,1%; повлияет существенно — 58,9%; затруднились с ответом — 12,6%. Судя по ответам, рядовые украинцы дали властям понять, что далеко не в восторге от их планов.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, после полномасштабного вторжения российских войск в Украине снизили НДС с 20 до 7% и отменили акциз на топливо, чтобы поддержать бизнес на фоне роста цен на автогаз, бензин и ДТ.

Также напомним, что, по мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, с 1 июля 2023 бензин подорожает на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л); LPG — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).