Як підвищення податків на пальне вдарить по українцях: владі дали тонкий натяк

Третина громадян нічого не чули про намір влади підняти податки на автомобільне пальне

Намір української влади повернути скасовані торік податки на пальне до довоєнного рівня серйозно вплине на ціну бензину, дизеля та автомобільного газу, вважають майже 80 відсотків українців.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання анкети, чи знають респонденти про плани повернути ПДВ до рівня, який був до 22 лютого 2022 року, ствердно відповіли 46,8 відсотків опитаних, щось чули — 19,3%; взагалі не знали — 33,9%.

Вважають, що підвищення ПДВ на пальне із нинішніх 7 відсотків до 20-ти ніяк не вплине на їхнє життя 8,5% опитаних; вплине, але не суттєво — 20,1%; вплине суттєво — 58,9%; вагалися з відповіддю — 12,6%. Судячи з відповідей, пересічні українці дали владі зрозуміти, що далеко не в захваті від її планів.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 8 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україні зменшили ПДВ з 20 до 7% і скасували акциз на паливо, що підтримати бізнес на тлі зростання ціни автогазу, бензину і ДП.

Також нагадаємо, що, на думку директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, з 1 липня 2023 року бензин подорожчає на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л); LPG на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).