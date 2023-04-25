Украинцев заставляют покупать российский автогаз: как работает эта схема

Российский сжиженный газ попадает в Украину в смесях, а средства за него так или иначе все равно получает враг

"БизнесТелеграф" продолжает исследовать скандальный рост объемов российского автогаза на украинском рынке. Стремительное падение цен, похоже, успокоило не только правительство, но и потребителей. Между тем, десятки миллионов долларов уходят из карманов украинцев на финансирование государства-агрессора.

О деталях этого безнравственного рыночного тренда рассказал директор Украинской ассоциации сжиженного газа (УАСГ) Станислав Батраченко.

Станислав Батраченко

– Объемы российского сжиженного газа и дизтоплива, попадающие из стран ЕС в Украину без документов о происхождении или с сомнительными документами, выросли до критических масштабов. Вы обратились с письмом к президенту Украины по этому поводу. Все остальные средства были исчерпаны?

– Мы пытались все решать по-тихому, но в конце концов вынуждены были поднять этот вопрос вслух.

– В правительстве на ваши призывы не реагировали?

– Реагировали. Наши предложения премьер-министр отправил в Минэкономики, они своим ответом возложили ответственность на Министерство энергетики. А оно организовало видеосовещание с ассоциациями. Следствием совещания стал проект постановления, которое давало инструмент, чтобы таможня более тщательно проверяла сертификаты происхождения продуктов.

– Но газ "неопределенного происхождения" продолжает поступать в Украину.

- Потому что документ застрял где-то на согласовании в Кабмине. Проект, говорят, появился, но мы его не видели, теряем время и платим агрессору. Когдато дополнительная пошлина на российский ресурс имела смысл. После полномасштабного вторжения некоторые трейдеры выбрасывали российские сертификаты качества и происхождения и завозили без документов за 3% пошлины. Фактически российский сжиженный газ был заменен словом "неопределенный".

– Кто именно ввозит российский автогаз в Украину?

- Скажу так: если до полномасштабного вторжения было 40 импортеров зимой и 60 летом, то к концу 2022 года их было уже 160.

– То есть это фирмы-однодневки, которые постоянно появляются?

- Если у вас есть один или два газовоза, то находите нужных людей, грузитесь в странах Балтии или Польше – и вы уже импортер.

– А крупные компании этим грешат?

- Большие компании – те, с которыми мы сотрудничаем – ОККО, WOG – очень осторожно к этому относятся. Мы часто просим дополнительные документы и подтверждения, если груз прошел по морю. И они понимают, что пройдет год-два-три и общество будет ждать объяснений: почему ты платил за этот ресурс и поддерживал россиян денежными средствами. Мы почему же и подняли этот вопрос, потому что сомневались, что поставщики предоставляют те документы, которые соответствуют действительности. Мы рекомендовали членам ассоциации и участникам рынка добавить раздел к каждому контракту, предупреждающему о санкциях в отношении недостоверных данных. Но давайте признаемся: фактически закон не нарушается, это больше вопрос морали. А так как российский ресурс не очень популярен, то, конечно, он дешевле и есть люди, которые на это ведутся.

– Кто и как делает смеси с российским газом?

- Это самый трудный вопрос. Например, в Польшу вошел пропан из США и часть из России. Они его смешивали. И поскольку было больше газа из США, брались за основу американские документы и торгово-промышленная палата выдавала, что это уже производство Евросоюза или таможня давала Евро-1. Но в ЕС тщательно следят за ресурсом. Сейчас наши коллеги в странах Балтии, Польши ожидают постановлений, чтобы в своих странах перекрыть этот поток российского ресурса.

– Как Польша завозит российский газ? Это тоже какие-то схемы?

- Нет, напрямую он идет через Беларусь, через Брест больше, там еще с советских времен созданы газонакопительные станции. А это недалеко от границы с Украиной. Вот почему преобладает автоимпорт. Приехала машина, загрузилась сжиженным газом и вернулась через Ягодин — это сутки-две максимум.

– А есть полная информация, кто завозит в Украину от больших партий до маленькой машинки?

– Есть информация от международных институций, сколько российского сжиженного газа зашло помесячно в Латвию, Литву, или Польшу. Это платные данные, но они доступны. Затем анализируем, сколько входит в Украину и от какого объекта. Министерство энергетики знает, что и откуда отгружается, знает поставщиков. Иногда они у нас берут информацию, которая им недоступна.

– Есть ли у вас информация, когда Польша и страны Балтии перекроют импорт российского автогаза?

– В польский Сейм подали законопроект о запрете российского ресурса на территории Польши. Кроме того, Литва, Латвия и Польша подали свои предложения на 11 пакет санкций и внесли туда запрет LPG из России. Так что они работают над этим.