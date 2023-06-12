Гетманцев назвав дату, коли податки в Україні повернуть на довоєнний рівень

Український бізнес незабаром повернеться до нормальної системи оподаткування

Повернення до системи оподаткування, яка діяла в Україні до початку вторгнення, буде здійснено не з 1 липня, але все ж таки до кінця літа.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев у коментарі "Телеграфу".

За словами нардепа, українському бізнесу варто бути готовими до того, що сплачувати податки за старою системою доведеться вже з 1 серпня.

Крім того, Гетманцев додав, що законопроєкт №8401, який скасує "єдиний податок 2%", буде розглянутий у другому читанні наприкінці поточного місяця.

Варто зазначити, що раніше повернення до довоєнної системи оподаткування очікувалося з 1 липня, проте 12 червня стало відомо, що рішення набуде чинності пізніше.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення українським підприємцям дозволили вести діяльність по спрощеній системі оподаткування. Це включало:

"єдиний податок 2%";

пільги зі сплати податку для 1 та 2-ї групи;

зупинення проведення документальних перевірок;

скасування штрафних санкцій порушення використання РРО.

Скасування цієї системи є однією з умов надання Україні нового кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі 15,6 мільярда доларів США.