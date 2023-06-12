Гетманцев назвал дату, когда налоги в Украине вернут на довоенный уровень
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Украинский бизнес вскоре вернется к нормальной системе налогообложения
Возвращение к системе налогообложения, которая действовала в Украине до начала вторжения, будет осуществлено не с 1 июля, но все же до конца лета.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в комментарии "Телеграфу".
По словам нардепа, украинскому бизнесу стоит быть готовыми к тому, что платить налоги по старой системе придется уже с 1 августа.
Стоит отметить, что ранее возвращение к довоенной системе налогообложения ожидалось с 1 июля, однако 12 июня стало известно, что решение вступит в силу позже.
Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения украинским предпринимателям позволили вести деятельность по упрощенной системе налогообложения. Это включало в себя:
- "единый налог 2%";
- льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
- приостановка проведения документальных проверок;
- отмена штрафных санкций за нарушение использования РРО.
Отмена этой системы является одним из условий для предоставления Украине нового кредита от Международного валютного фонда в размере 15,6 миллиарда долларов США.