Гетманцев назвал дату, когда налоги в Украине вернут на довоенный уровень

Украинский бизнес вскоре вернется к нормальной системе налогообложения

Возвращение к системе налогообложения, которая действовала в Украине до начала вторжения, будет осуществлено не с 1 июля, но все же до конца лета.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в комментарии "Телеграфу".

По словам нардепа, украинскому бизнесу стоит быть готовыми к тому, что платить налоги по старой системе придется уже с 1 августа.

Стоит отметить, что ранее возвращение к довоенной системе налогообложения ожидалось с 1 июля, однако 12 июня стало известно, что решение вступит в силу позже.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения украинским предпринимателям позволили вести деятельность по упрощенной системе налогообложения. Это включало в себя:

"единый налог 2%";

льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

приостановка проведения документальных проверок;

отмена штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Отмена этой системы является одним из условий для предоставления Украине нового кредита от Международного валютного фонда в размере 15,6 миллиарда долларов США.