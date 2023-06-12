Не с 1 июля: налоги в Украине пока не вернут на довоенный уровень

Нововведения будут приняты позже

В Украине на неопределенный срок отложен возврат налоговой системы на довоенный уровень для малого и среднего бизнеса. Новая дата введения анонсированных ранее мер остается неизвестной.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, с 1 июля в Украине не произойдет:

отмены "единого налога 2%";

упразднения льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

возобновления проведения документальных проверок;

возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Нардеп подчеркнул, что новая дата введения изменений ему неизвестна, однако случится это уже точно не в начале июля.

Отметим, что в начале 2023 года Кабмин подал в ВР проект закона, которым предусмотрена отмена налоговых льгот, что были введены после полномасштабного российского вторжения. 29 мая Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8401 в первом чтении. Его подписание будет означать отмену льготного налога в размере 2% для физических лиц-предпринимателей с 1 июля текущего года. Так, согласно этому законопроекту должны были быть отменены такие нормы:

возможность для физлиц — предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

остановка проведения документальных проверок;

ставка 2% единого налога для ФОП 3-й группы упраздняется и возвращаются довоенные 5%;

мораторий на штрафы за нарушение налогового законодательства упраздняется.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответ на вопрос главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова относительно давления на украинский бизнес. Глава государства пообещал разобраться с налоговиками, если с их стороны есть нарушения.