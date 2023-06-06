"Если налоговики охренели – разберусь": Зеленский пообещал помощь бизнесу и успокоил насчет энергетики

Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с давлением на бизнес, но считает, что предприниматели не должны покидать Украину

Владимир Зеленский прокомментировал давление на бизнес из-за чего многие предприниматели вынуждены были эмигрировать. Он признался, что сейчас больше времени уделяет международному сотрудничеству и поставкам оружия, но пообещал разобраться, "если налоговики охренели".

Об это он заявил во время общения с журналистами во вторник, 6 июня, передает корреспондент "Телеграфа". Президент также прокомментировал вопрос с электричеством и будущими отключениями.

Главу государства спросили о конкретных шагах, которые предпринимаются или могут предприниматься, чтобы промышленники не уезжали из страны из-за высоких налогов и других преград. Президент пообещал разобраться.

"Все детали мне неизвестны. Я сейчас занимаюсь международными вопросами и оружием, но все вызовы важны, и экономические также, если налоговики охренели – я разберусь", — сказал Владимир Зеленский.

Он пообещал завтра, 7 июня, поставить этот вопрос и выслушать доклады по этой сфере. И если что-то происходит не по закону, есть рейдерские захваты или другие нарушения, то глава государства намерен решить этот вопрос.

Также он добавил, что вопрос электроэнергии сложный. Но ему непонятно, почему бизнес эмигрирует, прикрываясь ростом цен на электричество, ведь в Европе оно стоит в разы дороже, чем в Украине. Зеленский подчеркнул, что не может со 100% уверенностью сказать, что осенью-зимой не будет отключений света. Если бизнесу в Украине нужно стабильное электричество, то он должен оставаться в стране и бороться против россии, другого пути нет.

"Мы делаем все, чтобы блекаута не было, мы точно будем сильнее, чем прошлой зимой… Со многими государствами построена логистика. Я ездил в Саудовскую Аравию, есть страны арабского мира, которые, если у нас будет дефицит энергетики, будут помогать. А может, к зиме уже победим", — резюмировал глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине утвердили новый тариф на свет. Предыдущий тариф признан убыточным и цену подняли до2, 64 гривен/кВт-час.