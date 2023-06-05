Заводы из Украины вывозят с новой силой: бизнес убегает от налогового хаоса и боится блекаутов

Десятки владельцев крупных промышленных компаний вывозят производства из Украины. Война – далеко не основная причина

В Украине стартовала вторая волна эмиграции бизнеса за границу. Она принципиально отличается от первой волны релокации, пик которой пришелся на весну-лето прошлого года. Ранее владельцы предприятий спешно вывозили оборудование на мероприятие, убегая от обстрелов. Нынешняя волна – это переезд без спешки, с обдумыванием всех деталей.

Промышленники принимают решение об эмиграции из-за рейдерских атак, хаоса в государственной экономической политике, отсутствия возможности застраховать военные риски, а также полной непредсказуемости по обеспечению электроэнергией.

Почему в Польше лучше

Украинские компании до сих пор ищут на карте место, где смогли бы продолжить свою деятельность. Благодаря своему географическому положению и культурной близости соседняя Польша стала логистическим и организационным хабом, основным местом передислокации украинских производств.

Владелец предприятия машиностроительной отрасли Hydrosila, объединяющей четыре завода в Украине, Павел Штутман недавно анонсировал строительство нового завода во польском Вроцлаве. Компания уже приобрела земельный участок с производственными и административными зданиями, на котором планирует обустроить мощности по производству запчастей к сельскохозяйственной технике. В Польше бизнесмен получил полную поддержку местных властей, налоговые льготы, компенсацию затрат на строительство. Он убежден, что запуск нового производства откроет для компании возможность увеличить объемы поставок в Европейские страны, в частности, в Германию.

"Размещение производства именно в польском городе Вроцлав было выбрано из-за целого ряда факторов: развитая инфраструктура, благоприятный инвестиционный климат, прозрачная система налогообложения, возмещение НДС, эффективная логистика, большое количество квалифицированных специалистов, в частности украинцев с производственным опытом", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" Павел Штутман.

Но не только война и провальная налоговая политика стали причиной строительства бизнесменом завода в Польше. Корпоративные права группы компаний "Гидросила" были арестованы судом, а промышленник Павел Штутман был обвинен в сотрудничестве с врагом и объявлен чуть ли не госпредателем из-за того, что продукция "Гидросила" появилась в России. Это при том, что два завода компании, размещенные в Мелитополе, были захвачены оккупантами, а вся готовая продукция разграблена.

Динамика переезда предприятий за границу поразительна. Только в Польше украинцы зарегистрировали 10,2 тыс. ФЛП, причем 50% из них сделали это, чтобы продолжить бизнес, который вели в Украине до войны. Сейчас украинский бизнес, а это более 24 тыс. фирм, составляет почти половину всех новых иностранных компаний, открывшихся в Польше. Около двух третей заявили, что не планируют возвращаться домой после войны, а намерены остаться на польском рынке. Такие данные приводит польский экономический институт (PIE).

Миграция бизнеса создает новую индустрию

Владелец такелажной компании "Шеф-Монтаж" Виталий Андрощук рассказал "Бизнес Телеграфу", что буквально с первых дней полномасштабной войны начали поступать заказы на релокацию производств. Кейсы были разными: от перевозки малогабаритного, но дорогостоящего оборудования, до большого и объемного, вес которого составлял тысячи тонн. Сложности добавляла еще и ситуация в стране, поскольку вывозить предприятия приходилось под обстрелами. "Тогда, — вспоминает Виталий Андрощук, - релоцировали одного из крупнейших производителей холодильного оборудования из Харьковской области — Green Cool (UBC group). Позже — из Черкасс в Словакию 5 цехов оборудования компании Saturn, которая производит бытовую технику, а это около 100 фур с оборудованием.

"В Польше достаточно своих производителей, — говорит специалист, — поэтому для длительного пребывания украинцы ищут более бедные страны. Но если открывать новое предприятие на средства грантов, то это, без сомнения, Польша, которая дотирует украинских предпринимателей, чтобы они развивали экономически слабые регионы. Обычно заводы строятся не в центральных промышленных регионах Польши, а в более отдаленных. Чтобы демонтировать, перевезти, а затем собрать оборудование на новом месте, нужно потратить примерно 20% общей стоимости мощностей. Любые деньги, чтобы уберечь предприятия от войны и неопределенности.

Государство должно бороться за каждого предпринимателя и рабочее место

Исполнительный директор ФРУ Руслан Ильичев рассказал "Бизнес Телеграфу", что если раньше предприятия перемещали свое производство за границу исключительно в целях безопасности, то сейчас релокуются в другие страны, чтобы получить более привлекательные условия для ведения бизнеса, доступ к дешевому кредитованию и другие системы стимулирования производства. .

"Заводы выезжают из Украины десятками, прямо сейчас 30 мощных компаний строят новые предприятия за рубежом. Остановить процесс эмиграции можно лишь кардинально изменив государственную экономическую политику. Государство должно бороться за каждого предпринимателя, за каждое рабочее место", — считает он.

Однако на сегодняшний день у правительства нет ключевых инструментов, чтобы стимулировать инвесторов вкладывать средства в предприятия в Украине. Специалист говорит, что до сих пор существуют трудности с логистикой. И задача государства решать вопросы не только "зернового коридора", но и как безопасно экспортировать предприятиям уже готовую продукцию. Нет свободного доступа к кредитам. Программой 5/7/9 могут использовать единицы, поскольку она имеет ограничения для долгосрочных инвестиций. Поэтому предпринимателю ничего не остается, как соглашаться на банковский кредит с учетной ставкой 25%.

"У нас есть картинка общего бизнес-климата в Украине: прекращение возмещения НДС экспортерам, несмотря на военное положение, происходит блокировка налоговых накладных, бесконечные изменения в налоговой сфере: то мы открывали границы прошлого года, потом возвращали налоги на импорт, то позволяли бизнесу перейти на единый налог 2% с оборота, то отменяли, что не придает компаниям уверенности в завтрашнем дне», — говорит Руслан Ильичев.

Однако в Украине остались компании, которые, несмотря на все проблемы, продолжают работать на своих локациях. Они нуждаются в поддержке. "Мы не можем говорить о точечных решениях проблемы. Государство должно подходить комплексно и 24/7 поддерживать тех, кто инвестирует в производство", — резюмировал Руслан Ильичев.

Война, налоги и фобия блекаутов

Несмотря на то, что ситуация с электричеством в Украине постепенно исправляется, до недавнего времени многие регионы страны утопали в темноте. Энергетики вводили графики отключений света, чтобы помочь ситуации. И если бытовые потребители уже привыкли к "романтичному" ужину со свечами и проблемам с включением приборов, то для предприятий отсутствие электричества означало остановку производства. Чтобы этого не произошло, руководство компаний договаривалось с энергетиками о лимитах энергии, которые они могли использовать в определенный период времени. Приходилось работать преимущественно ночью и в выходные. Нет гарантий, что блекауты и отключение света не вернутся в нашу жизнь. Такая ситуация в энергетике, несмотря на улучшение, заставляет украинский бизнес чаще смотреть в сторону Запада.

Член энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко считает, что уже сейчас следует закладывать модель работы энергорынка на следующую зиму, приоритетом которой должно стать гарантированное обеспечение электроэнергией важных отраслей экономики.

"На украинском энергетическом рынке есть две проблемы: формирование цены на электроэнергию и собственно стабильность и качество ее поставки. Обе — не очень благоприятны для бизнеса, поскольку из-за отключения света предприятия неритмично работали. В настоящее время власть вошла в противоречие: с одной стороны население, перед которым она не хочет терять авторитет, тем самым не ограничивает потребление электроэнергии, с другой стороны — бизнес, который из-за ограниченных возможностей убегает за границу. им нечего гарантировать. Но и население находится в нервном ожидании: что будет зимой, если уже сегодня прогнозируют дефицит электроэнергии", — говорит Алексей Кучеренко.

Последствия миграции

Экономический эксперт Олег Пендзин предостерегает: если Украина не сформирует благоприятные налоговые условия на своей территории, несколько десятков тысяч рабочих мест могут быть потеряны, соответственно, бюджет недополучит средства от уплаты налогов, что не может не повлиять на состояние экономики.

"На сегодняшний день в другие страны выехало около 8,2 млн украинцев. А это, конечно, потеря рабочих рук на предприятиях. Если люди и дальше продолжат выезжать, то оставшихся в Украине трудоспособных лиц не хватит, чтобы реализовать программы восстановления. Чтобы выполнить все инвестиционные планы, придется заниматься еще и вопросом трудовой миграции, ища работников в странах Южной Азии и Африки. Поэтому возвращение украинцев назад является достаточно важным вопросом», — отмечает экономист.

Пока же наблюдаем обратный тренд. И государственная политика его только усугубляет. Предприниматели уходят от непрогнозируемого будущего в энергетике и налогового хаоса. Вторая волна эмиграции бизнеса только начинается.