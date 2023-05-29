Польша подготовила "сюрприз" для российских и белорусских грузоперевозчиков: подробности

Польша в ответ на арест своего активиста вводит санкции против Беларуси и закрывает границу для российских и белорусских фур

Польша приостанавливает движение грузовиков для российских и белорусских автомобилей через границу Беларуси. Ограничения вступают в силу с 1 июня 2023 года и действуют до особого распоряжения.

Такое распоряжение подписал 29 мая министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает PAP. Ограничения касаются не только грузовиков, но и тягачей, автопоездов, прицепов, полуприцепов, которые зарегистрированы в россии или Беларуси.

Вместе с этим МВД Польши ввело санкции против 365 белорусских чиновников, 20 организаций и 16 предпринимателей, которые связаны с российским капиталом. Такой шаг был предпринят из-за заключения активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Санкции готовили с февраля 2023 года сразу после вынесения приговора Почобуту. Спустя два дня Польша приостановила движение на автомобильном погранпереходе с Беларусью в Бобровниках. Глава польского МВД подчеркнул, что этот переход будет закрыт до тех пор, пока Анджей Почобут находится в тюрьме. На сегодняшний день единственный работающий грузовой автомобильный пункт пропуска, где белорусский транспорт мог проходить таможенное оформление, был Кукурики – Козловичи с терминалом в Корощине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина ввела санкции против сотен россиян и предприятий страны-агрессора. Под санкциями на 10 лет оказались не только российские, но и ряд зарубежных компаний.