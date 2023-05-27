Зеленский ввел новые санкции против россии: в списке сотни лиц

Украина ввела новые санкции против предприятий и россиян, поддерживающих войну, начатую путином

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против 51 гражданина россии и еще 220 юридических лиц. Стоит отметить, что под санкциями оказались не только российские, но и ряд зарубежных компаний.

Об этом сказано в указе президента №307/2023. Этим документом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая.

Так, среди компаний оказались следующие российские и иностранные предприятия:

АО "Железнодорожная торговая компания",

ООО "Инновационные технологии масел",

ООО "Оборонрегистр".

кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о" и ООО "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

В списке физических лиц оказался Татулян Рубен Альбертович с прозвищем "Робсон". Он известный криминальный авторитет на Кубани и член путинской партии "единая россия". Также под санкции попал первый "заместитель главы администрации города Судака" Скороходов Кирилл Рудольфович, бывший депутат городской думы Благовещенска Ли Евгений Иванович, российский генерал из Сибири Прокопенков Александр Алексеевич и ряд других прокремлевских личностей.

Санкции против них введены сроком на 10 лет. Фирмам и физическим лицам запрещен въезд в Украину, заблокированы все активы на территории нашей страны, а также запрещено владеть недвижимостью или правами собственности в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед этим Владимир Зеленский ввел санкции против 200 оборонных предприятий не только россии, но и Беларуси. Санкции также были введены в отношении компаний, связанных с медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины