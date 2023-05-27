Зеленський ввів нові санкції проти росії: у списку сотні осіб

Україна запровадила нові санкції проти підприємств та росіян, які підтримують війну, розпочату путіним

Український президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 51 громадянина росії та ще 220 юридичних осіб. Варто зазначити, що під санкціями опинилися не лише російські, а й низка закордонних компаній.

Про це йдеться в указі президента №307/2023. Цим документом Зеленський набув чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня.

Так, серед компаній виявилися такі російські та іноземні підприємства:

АТ "Залізнична торгівельна компанія",

ТОВ "Інноваційні технології масел",

ТОВ "Оборонреєстр".

кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о" та ТОВ "Навітел Україна", яке зареєстроване в Україні.

У списку фізичних осіб опинився Татулян Рубен Альбертович із прізвисько "Робсон". Він відомий кримінальний авторитет на Кубані та член путінської партії "єдина росія". Також під санкції потрапив перший "заступник голови адміністрації міста Судака" Скороходов Кирило Рудольфович, колишній депутат міської думи Благовіщенська Лі Євген Іванович, російський генерал із Сибіру Прокопенко Олександр Олексійович та низка інших прокремлівських особистостей.

Санкції проти них запроваджено терміном на 10 років. Фірмам та фізичним особам заборонено в'їзд до України, заблоковано всі активи на території нашої країни, а також заборонено володіти нерухомістю чи правами власності в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед цим Володимир Зеленський ввів санкції проти 200 оборонних підприємств не лише росії, а й Білорусі. Санкції також було запроваджено щодо компаній, пов'язаних з медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України