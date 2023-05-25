Друзі "легітимного". Де зараз люди Януковича, до кого дотягнувся суд і хто вже "слухає кобзона"

За пару років до повномасштабного вторгнення з них навіть почали знімати санкції ЄС, бо слідство в Україні призабуло про їхні справи

Днями Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього першого віцепрем'єра Андрія Клюєва, а трохи раніше Зеленський позбавив громадянства топчиновників часів Віктора Януковича.

Щоправда, вищий ешелон високопосадовців часів "легітимного", в основному, дружно втік та заплямував себе зрадою у вигляді набуття громадянства країни-агресора. А в Україні них приклеїлися слова на кшталт "міністр-втікач", а також по декілька кримінальних справ. У якому вони стані зараз — розповідаємо докладніше.

Віктор Янукович

Віктор Янукович планував "поновитися"

Єдиний український президент, якого позбавили звання та оголосили у розшук. Зараз перебуває у росії. За даними "Схем", планував "поновитися" після початку повномасштабного вторгнення, подавши в ОАСК вимогу визнати його легітимним.

Справи:

24 січня 2019 року визнаний винним у державній зраді та засуджений на 13 років тюрми.

23 травня 2022 року Печерський райсуд дозволив арештувати Януковича за держзраду при підписанні "Харківських угод" .

. 22 червня 2022 р. прокурори завершили досудове розслідування в справі про захоплення влади. У 2010-му той змінив Конституцію, додавши собі повноважень.

У 2010-му той змінив Конституцію, додавши собі повноважень. У січні 2023 р. Печерський районний суд Києва заочно арештував Януковича у справі розгону Майдану .

. 10 лютого 2023 року проти Януковича відкрили справу за незаконний перетин кордону у 2014 році та підбурювання до дезертирства (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України). ДБР повідомило про підозру, судове засідання призначене на 25 травня.

Санкції:

Євросоюз у березні 2014 року запровадив санкції щодо Януковича, проте у 2022 р. не став їх продовжувати.

9 квітня 2021 Зеленський ввів безстрокові санкції проти Януковича.

У серпні 2022 року проти ЄС ввів санкції "за загрози територіальній цілісності України".

12 жовтня 2022 Зеленський заблокував активи Януковича на 10 років.

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв був одним з тих, кого президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства. Він був першим віцепрем'єр-міністром із 2010 до 2012 року, секретарем РНБО — з 2012 до 2014 року, а з 24 січня до 25 лютого 2014 року — ще й головою Адміністрації президента.

Серед його "заслуг" — можлива організація розгону студентів на Майдані.

Він, як і багато колег, утік з України. У 2014 році його оголосили в розшук, проте у 2019 році експосадовця зняли з розшуку Інтерполу. Попри все це мав нахабство зареєструватись на вибори до ВРУ у 2019 році, але ЦВК скасувала йому реєстрацію кандидатом.

Справи:

Клюєва розшукували за підозрою у причетності до скоєння масових вбивств. Дані Клюєва опубліковані на сайті МВС України.

3 червня 2015 року ВР підтримала зняття недоторканності і притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності.

У 2019 році ГПУ просила ВАКС дозволити заочне розслідування проти Клюєва. На початку січня ВАКС заочно заарештував його, але у лютому 2020 року заочний арешт було скасовано , а в серпні 2021 року суд скасував арешт майна, вилученого під час обшуків.

, а в серпні 2021 року суд скасував арешт майна, вилученого під час обшуків. 17 травня 2023 р. ВАКС заочно заарештував Клюєва за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму понад 195 млн грн (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Сергій Льовочкін

Був главою АП Януковича з 2010-2014 рр., зараз є нардепом від ОПЗЖ та парт-тайм бійцем "Батальйону Монако". Перед початком вторгнення вилетів у Венецію. Потім повертався в Україну, проте згодом був помічений в Польщі на матчі з футболу у компанії Суркіса, Пузанова та Гереги. У березні 2023 р. його знову помітили у Раді.

Справи:

У 2015 році ГПУ розслідувала фінансування тероризму компанією, яка належала олігарху Фірташу і Льовочкіну.

компанією, яка належала олігарху Фірташу і Льовочкіну. У 2017 році САП порушила справу за фактом можливого незаконного збагачення. Льовочкін задекларував 8 млн гривень, з яких 5 млн позичив у матері.

Санкції:

У 2021 р. рф наклала санкції на Льовочкіна та його сестру Юлію Льовочкіну.

Андрій Портнов

Андрій Портнов

Історія чиновника часів Януковича Андрія Портнова — це історія успіху. Йому вдалося за кілька років після Революції Гідності повернутися до України, не сісти у в’язницю, займати проросійську позицію, а потім знову виїхати, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Портнов — колишній заступник голови Адміністрації Віктора Януковича. Після Майдану втік до москви, де жив певний час. Потім жив в Австрії. Але у 2019 році повернувся до України, з боку держави до нього претензій не було. У червні 2022 року без перешкод перетнув кордон з Угорщиною.

Справи:

6 березня 2014 року ​проти Портнова відкрили провадження за погрози депутатам, привласнення коштів КНЕУ на 137,6 тис. грн, й можливого привласнення сум незаконних виплат колишнім співробітником АП.

У січні 2015 року МВС оголосило Портнова в розшук за ч. 3 ст. 191 ККУ ("привласнення, розтрата майна"). Однак уже в листопаді того ж року Печерський суд зобов'язав слідство припинити розшук.

У листопаді 2017 року проти Портнова відкрили справу, бо він отримав незаконні виплати у 26 млн гривень. Справу закрили у зв'язку зі скасуванням Конституційним Судом норми про незаконне збагачення.

у зв'язку зі скасуванням Конституційним Судом норми про незаконне збагачення. У березні 2018 року СБУ розпочала розслідування причетності Портнова до анексії росією Криму за статтею "державна зрада".

У листопаді 2019 поліція порушила справу за фактом погроз Портнова журналістам "Радіо Свобода". Провадження було закрите в вересні 2020.

У травні 2021 року Верховний суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Олександру Божку, який поновив у 2019 справу про незаконне збагачення Портнова.

Санкції:

У березні 2014 року Канада застосувала санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

У 2014 році Портнов потрапив до санкційного списку ЄС, але у жовтні 2015 року Європейський суд виключити його зі списків.

9 грудня 2021 року уряд США ввів санкції проти Портнова та його благодійного фонду. Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

Микола Азаров

Микола Азаров

Прем’єр-міністр часів Януковича Микола Азаров зараз непогано влаштувався в росії. Зрадник веде Twitter та Telegram, де розповідає свою нікому непотрібну "експертну думку" щодо подій в Україні, чим час від часу смішить соцмережі.

Заяви Азарова не завжди є безневинними жартами, адже у 2017 році Азаров повідомив російським ЗМІ, що може створити в росії "український уряд у вигнанні". В Україні перебуває у розшуку.

Справи

У 2018 році прокуратура повідомила про підозру Азарову та його сину екснардепу. Правоохоронці звинуватили їх у хабарництві. Сума неправомірної вигоди становила 140 млн.

У 2021 році Печерський суд заочно заарештував Азарова за державну зраду за "Харківські угоди" на користь рф. Угоди продовжили на 25 років термін перебування Чорноморського флоту рф в Криму.

Санкції:

У 2014 році ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців, серед них був і Азаров.

У 2020 році суд ЄС зняв санкції проти Миколи Азарова.

У квітні 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій Азарова та інших чиновників. Той спробував їх скасувати через ОАСК.

Перебуває під санкціями США.

Дмитро Табачник

Дмитро Табачник

Ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член "Партії регіонів" поводить себе найзухваліше: Дмитро Табачник зараз є радником колаборанта Євгена Балицького на окупованому Запоріжжі.

У 2014 міністр-корупціонер втік до анексованого Криму. Табачник теж був позбавлений українського громадянства у 2023 році.

Справи:

У 2015 році СБУ оголосила Табачника в розшук за звинуваченням за статтею 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

за звинуваченням за статтею 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". 23 листопада 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру у державній зраді.

Після 24 лютого Табачник "консультував" гауляйтерів Херсонщини та Запоріжжя, співпрацював з фсб та Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова з яким вони організували вивезення до Криму техніки зі складів агрохолдингу.

Табачник безпосередньо виконував завдання щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей. Балотувався в депутати від партії "Единая россия" на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Також Табачник був причетний до розграбування майна мешканців Мелітополя.

Санкції:

У 2014 році ЄС заморозив рахунки та активи Табачника, але у 2021 році Рада ЄС зняла з нього санкції.

12 квітня 2021 року Зеленський наклав безстрокові санкції на Табачника.

Сергій Арбузов

Сергій Арбузов

Експерший віцепрем'єр-міністр України у 2014 році виїхав за межі України.

Кримінальні справи:

6 травня 2014 р. ГПУ оголосила Арбузова у розшук. А наприкінці травня це зробило й МВС України.

Проти Арбузова відкрили справу через зловживання службовим становищем посадовими особами НБУ під час створення телеканалу "Банківське телебачення". Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

У 2016 р. Печерський суд міста Києва задовольнив клопотання ГПУ про заочне розслідування щодо Арбузова, що дозволяє надалі заочне засудження та винесення вироку.

4 січня 2020 року Арбузова заочно заарештували.

Санкції:

У 2021 році Рада ЄС виключила з санкційного списку Сергія Арбузова через те, що не було відчутного прогресу в розслідуванні його справи в Україні.

Перебуває під санкціями США.

Олександр Клименко

Олександр Клименко

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів (24 грудня 2012 — 27 лютого 2014), та членом так званої "сім’ї". Зараз він — звичайний держзрадник, який втік з України.

З 12 грудня 2015 року є почесним головою проросійської партії "Щаслива Україна", яку у липні 2022 заборонили. Клименка пов’язують з медіахолдингом "Вести".

Справи:

У 2017 році СБУ задокументувало нові докази щодо причетності Клименка до держзради . Водночас ГПУ розслідувала справу щодо організації конвертаційних центрів.

. Водночас ГПУ розслідувала справу щодо організації конвертаційних центрів. У 2019 році Печерський районний суд заочно заарештував Клименка. Його підозрюють у співучасті в особливо тяжких злочинів проти державної власності.

Проти нього була справа щодо "конвертів", але її закрили через те, що в ній спливли строки давності. НАБУ і САП не мали права проводити слідство.

Санкції:

У 2014 році потрапив під санкції ЄС, але у 2021 році їх зняли.

У 2023 році Зеленський позбавив Клименка українського громадянства.

Павло Лебедєв

Був міністром оборони, входив до РНБО. Після втечі ексміністра до анексованого Криму його завод на Сумщині примудрявся якийсь час виробляти обладнання для оборонних підприємств росії.

Зараз перебуває у розшуку МВС, (звинувачення за: ч. 2 п. 5 ст. 340 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.115 Ч.2 П.1 СТ.115 КК України):

У 2020 р. Печерський суд заочно арештував Лебедєва у справі про розстріли на Майдані.

на Майдані. У 2020 році ДБР повідомило про підозру Лебедєву у скоєнні держзради .

. У червні 2022 р. до АРМА передали активи групи Лебедєва, оскільки його компанії підозрюють у постачанні продукції російським військовим підприємствам. Арештували вагони компанії "Аурум рейл".

Санкції:

9 квітня Зеленський 2021 р. ввів у дію санкції РНБО проти Лебедєва.

12 жовтня 2023 введені у дію нові санкції РНБО на 10 років.

Віталій Захарченко

Колишній голова МВС переховується від українського слідства у рф, де отримав російський паспорт. Звідти проявляє проросійську активність: минулого року пропонував меру Кривого Рогу Вілкулу стати на бік росії, а у 2021 році хотів стати ватажком бойовиків "ДНР" та "ЛНР" одразу.

Відомство Захарченко мало безпосереднє відношення до побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

Справи:

У квітні 2021 року Печерський районний суд Києва заочно арештував Захарченка та його заступника за використання силовиками російських гранат під час Майдану.

під час Майдану. Райсуд Києва наклав арешт на три квартири, чотири будинки, шість гаражів та 24 земельні ділянки, які пов'язані з Захарченком.

Санкції:

Санкції РНБО 2021 року.

У 2023 році Зеленський позбавив Захарченка українського громадянства.

Спікери ВР

За часів президенства Віктора Януковича у Верховній Раді встигло поголовувати двоє спікерів: Володимир Литвин (до грудня 2012) та Володимир Рибак (2012-2014). Обидва встигли долучитися до законотворчості в стилі "Партії регіонів", проте судимостей у них немає.

Литвина викликали як свідка у 2021 році на допит в СБУ у справі про ратифікацію "Харківських угод". Також Литвин голосував за "диктаторські закони" 16 січня, а після Майдану написав заяву про відкликання голосу.

Рибак своєю чергою як чинний на той час спікер підписав "диктаторські закони 16 січня". Згодом Рибак заявив, що пішов на політичну пенсію.

Віктор Пшонка

Колишній генпрокурор втік з країни й досі переховується від слідства, не з’являючись у медіа. Після втечі ГПУ арештувала його скарби: маєток під Києвом, земельні ділянки, музейну колекцію з ікон, картин і сувенірів.

Він перебуває в статусі підозрюваного у справі щодо заволодіння коштами, виділеними на ремонт будівлі Генпрокуратури. Пшонка також перебуває в статусі підозрюваного в кримінальному провадженні щодо злочинної організації на чолі з Януковичем.

Пшонка пробув під санкціями ЄС 5 років (з 2014 по 2019 рр.). У 2021 році РНБО запровадила проти нього санкції. Цікаво, що 18 жовтня 2022 року Пшонка подав у Верховний суд на Зеленського з вимогою зняти з нього санкції.

Олександр Якименко

Колишній глава Служби безпеки України втік з України, де його потім оголосили у розшук, та переховувався у Криму. У 2022-му відзначився ще раз — очоливши окупаційну службу безпеки на Херсонщині, катував цивільне населення.

Після звільнення Херсона він втік на лівий берег Дніпра.

Справи:

У 2014-2021 рр. отримав підозру за причетність до спроб розгону Євромайдану .

. У березні 2015 року звинувачений в незаконному оголошенні АТО під час Майдану.

У лютому 2018 року було заочне розслідування справи проти керівництва СБУ у справах про розстріли на Майдані. У 2020 році суд заочно заарештував Якименка.

Якименка. У 2022 р. СБУ повідомило про підозру у незаконній зміні меж кордону України, держзраді, керівництві незаконним збройним формуванням, жорстким поводженням з цивільним населенням. Обвинувальний акт передали до суду.

Санкції:

У 2021 році РНБО наклала санкції на Якименка.

У 2023 році Зеленський позбавив Якименка українського громадянства.

До кого дотягнувся суд

Колишня міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова 5 років переховувалася за кордоном від справи про розкрадання коштів, але у 2019 році повернулася до України, де і її одразу затримала поліція.

Їй оголосили запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень. Заставу вніс Вадим Новинський. З 2021 року намагається повернути собі державну дачу в Конча-Заспі, наступне засідання буде 29 травня 2023 року. Вона досі під санкціями США.

Голова ліквідованої фракції "ПР" Олександр Єфремов — один із небагатьох, хто відсидів хоча б в СІЗО. Проросійського політика вперше затримали у лютому 2015 року за зловживання владою (диктаторські закони 16 січня), справу закрили у 2019-му. У 2016 році Єфремова затримали за держзраду через можливе сприяння окупації бойовиками Луганщини. Єфремов вийшов з СІЗО 24 липня 2019 року спочатку під домашній арешт, а 19 вересня Старобільський райсуд відпустив його під особисте зобов’язання.

Колишня міністерка юстиції Олена Лукаш у 2015 році просиділа в СІЗО, хоча лише 4 дні за підозрою в розтраті держмайна. Потім судилася зі Стерненком, у 2022 році Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь останнього. До цього поширювала теорії змови у "Страні" та на каналах Медведчука, до її шедеврів варто віднести твердження, що майданівці обстрілювали самі себе, про табори для людей з російськими паспортами, а Зеленський — "маленький тиран свого рейха".

Неля Штепа

Справу ексмера Слов’янська Нелі Штепи розглядають вже восьмий рік, що вона використала на свою користь в ЄСПЛ. Останнє засідання в Україні відбулось в лютому 2022 року, але і так довгий розгляд перервала війна. За версією слідства, вона сприяла захопленню міста підтримуваними рф бойовиками. Слов’янськ був захоплений з квітня по липень 2014 року.

Вперше Штепу затримали у липні 2014 року, у СІЗО вона провела три роки, потім рік — під домашнім арештом, у січні 2018 році сплив термін цього запобіжного заходу. У липні 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Погана карма

Син Януковича, який втік з Росії разом з батьком, Віктор, загинув на Байкалі й похований в Криму.

Ексзаступник голови фракції "Партії регіонів" Михайло Чечетов був фігурантом кримінальної справи щодо зловживання владою під час ухвалення "диктаторських законів". 28 лютого 2015 року Чечетов викинувся з вікна, залишивши передсмертну записку.

Екснардеп від "ПР" Володимир Струк у 2014 році активно підтримував терористів "ЛНР", а потім очолив Кременецьку громаду на неокупованій території Луганщини.

В період повномасштабного вторгнення росії активно вів проросійську позицію. 2 березня 2022 року знайдений вбитим з вогнепальним пораненням в серце.