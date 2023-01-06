"Анекдот дня": втікач Азаров розповів, чому не приїжджає на Донбас

Азаров розсмішив мережу черговою своєю заявою

Колишній прем’єр-міністр України, який втік до росії після Революції Гідності, Микола Азаров розповів, чому не приїжджає на окупований Донбас. Екс-чиновник розмріявся, що колись зможе туди потрапити.

Так, на своїй сторінці у Twitter Азаров відповів на запитання, яке, за його словами, йому доводиться часто чути, а саме чому він не приїжджає на Донбас. Він заявив, що із задоволенням би туди потрапив, але поскаржився, що навіть серед своїх колег прихильників путіна він небажана персона і йому заборонили там з’являтися. Водночас утікач висловив упевненість, що колись його поїздка таки станеться.

"Я б із задоволенням. Але ще перші керівники Донбасу склали список людей, приїзд яких небажаний. І я в цьому списку. Мене це, звичайно ж, засмучує... Настане час, і я обов’язково приїду туди", — каже Азаров.

Варто зазначити, що такі одкровення експрем’єра неабияк розвеселили користувачів мережі. Дехто вважав забавним, що навіть серед своїх він чужий, а інші посміялися з його наміру приїхати на Донбас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній прем’єр-утікач Азаров здивував "знанням" цін в Україні.

Також ми повідомляли, що зникнення колишнього прем’єр-втікача з просторів інтернету викликало багато жартів серед українців.