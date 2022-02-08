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Путін може покарати: втікач Азаров сконфузився з критикою України

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Азаров втік з України у 2014 році
Азаров втік з України у 2014 році

Азаров приписав Україні ознаки фашизму, однак у мережі впевнені: йдеться про Росію

Колишній прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров, який очолював уряд з 2010 по 2014 рік і втік до РФ після Євромайдану, сконфузився в мережі.

На своїй сторінці у "Твіттері" політик опублікував картинку з 14 ознаками фашизму та підписав її: "Багато з цього є в Україні!"

Проте інтернет-користувачі зауважили, що дані характеристики, сформульовані британським політологом Лоуренсом Бріттом, притаманні аж ніяк не Україні, а Росії. Причому всі 14:

  • Нав’язлива пропаганда патріотизму
  • Зневажливе заперечення прав людини
  • Згуртування проти призначених спільних ворогів
  • Перевага оборонних витрат
  • Розпалювання статевої дискримінації
  • Взяття під контроль преси
  • Несамовитість на держбезпеці
  • Зрощування релігії з державою
  • Державний захист олігархії
  • Утиск союзів трудящих
  • Зневага до наук та мистецтв
  • Одержимість переслідування за злочини
  • Всепоглинаючі кумівство та корупція
  • Свідомо фальшиві вибори.

Інтернет-користувачі звернули увагу, що все це притаманне саме Росії та її президенту Володимиру Путіну.

Цікаво, що в мережі можна побачити таку саму картинку про 14 ознак фашизму, проте з портретом Путіна над назвою.

Ось така картинка про фашизм "гуляє" у мережі
Ось така картинка про фашизм "гуляє" у мережі

Нагадаємо, до окружного адміністративного суду Києва звернувся екс-прем’єр Микола Азаров і висунув вимогу.

Теги:
#Азаров #Росія #Фашизм #Реакція мережі
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