Путін може покарати: втікач Азаров сконфузився з критикою України

Азаров приписав Україні ознаки фашизму, однак у мережі впевнені: йдеться про Росію

Колишній прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров, який очолював уряд з 2010 по 2014 рік і втік до РФ після Євромайдану, сконфузився в мережі.

На своїй сторінці у "Твіттері" політик опублікував картинку з 14 ознаками фашизму та підписав її: "Багато з цього є в Україні!"

Проте інтернет-користувачі зауважили, що дані характеристики, сформульовані британським політологом Лоуренсом Бріттом, притаманні аж ніяк не Україні, а Росії. Причому всі 14:

Нав’язлива пропаганда патріотизму

Зневажливе заперечення прав людини

Згуртування проти призначених спільних ворогів

Перевага оборонних витрат

Розпалювання статевої дискримінації

Взяття під контроль преси

Несамовитість на держбезпеці

Зрощування релігії з державою

Державний захист олігархії

Утиск союзів трудящих

Зневага до наук та мистецтв

Одержимість переслідування за злочини

Всепоглинаючі кумівство та корупція

Свідомо фальшиві вибори.

Інтернет-користувачі звернули увагу, що все це притаманне саме Росії та її президенту Володимиру Путіну.

Цікаво, що в мережі можна побачити таку саму картинку про 14 ознак фашизму, проте з портретом Путіна над назвою.

Ось така картинка про фашизм "гуляє" у мережі

Нагадаємо, до окружного адміністративного суду Києва звернувся екс-прем’єр Микола Азаров і висунув вимогу.