Путін може покарати: втікач Азаров сконфузився з критикою України
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Азаров приписав Україні ознаки фашизму, однак у мережі впевнені: йдеться про Росію
Колишній прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров, який очолював уряд з 2010 по 2014 рік і втік до РФ після Євромайдану, сконфузився в мережі.
На своїй сторінці у "Твіттері" політик опублікував картинку з 14 ознаками фашизму та підписав її: "Багато з цього є в Україні!"
Проте інтернет-користувачі зауважили, що дані характеристики, сформульовані британським політологом Лоуренсом Бріттом, притаманні аж ніяк не Україні, а Росії. Причому всі 14:
- Нав’язлива пропаганда патріотизму
- Зневажливе заперечення прав людини
- Згуртування проти призначених спільних ворогів
- Перевага оборонних витрат
- Розпалювання статевої дискримінації
- Взяття під контроль преси
- Несамовитість на держбезпеці
- Зрощування релігії з державою
- Державний захист олігархії
- Утиск союзів трудящих
- Зневага до наук та мистецтв
- Одержимість переслідування за злочини
- Всепоглинаючі кумівство та корупція
- Свідомо фальшиві вибори.
Інтернет-користувачі звернули увагу, що все це притаманне саме Росії та її президенту Володимиру Путіну.
Цікаво, що в мережі можна побачити таку саму картинку про 14 ознак фашизму, проте з портретом Путіна над назвою.
Нагадаємо, до окружного адміністративного суду Києва звернувся екс-прем’єр Микола Азаров і висунув вимогу.
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