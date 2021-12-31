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Азаров намагається зняти себе санкції: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Микола Азаров із 2014 року перебуває за кордоном України
Микола Азаров із 2014 року перебуває за кордоном України

Санкції проти Азарова діють з весни 2021 року.

Фінал політичного року в Україні ознаменувався не лише низкою гучних скандалів, а й поверненням у медіаполе політиків минулого. Так, колишній глава держави Віктор Янукович намагається через суд оскаржити право Верховної Ради на прийняття актів про самоусунення президента. Тепер до окружного адміністративного суду Києва звернувся і експрем'єр Микола Азаров.

Про його позов повідомляє сайт суду.

Суд ще не вирішив, чи відкриватиме провадження в адмінсправі. Направлено позов проти Служби безпеки України та Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема позивач, Микола Азаров, хоче, щоб СБУ внесла пропозицію до РНБО про скасовування санкцій проти нього, які були прийняті персонально проти політика та низки інших діячів часів Януковича. Нагадаємо, серед них і сам ексглава держави.

Вимоги Азарова
Вимоги Азарова

Згідно з його позовом Азаров хоче, щоб Рада ухвалила рішення про скасування санкцій. Він також бажає, щоб суд визнав протиправними дії РНБО та СБУ у цьому питанні.

Рада безпеки прийняла рішення про санкції 19 березня, а президент підписав указ у квітні 2021 року.

Раніше "Телеграф" писав про санкції РНБО, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком. Він перебуває під слідством у справі про держзраду. Нові санкції призначені медіа. Раніше з’явилася інформація про рішення РНБО щодо компаній з організації перельотів з України до РФ — "літаків Медведчука".

Теги:
#Микола Азаров #СБУ #Санкції #РНБО
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