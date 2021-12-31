Азаров пытается снять себя санкции: подробности

Санкции против Азарова действуют с весны 2021 года.

Финал политического года в Украине ознаменовался не только рядом громких скандалов, но и возвращением в медиаполе политиков прошлого. Так, беглый бывший глава государства Виктор Янукович пытается через суд оспорить право Верховной Рады на принятие актов о самоустранении президента. Теперь в окружной административный суд Киева обратился и экс-премьер Николай Азаров.

Об его иске сообщает сайт суда.

Суд еще не решил, открывать ли производство в админделе. Направлен иск против Службы безопасности Украины и Совета нацбезопасности и обороны. В частности истец, Николай Азаров, хочет чтобы СБУ внесла предложение в СНБО об отмене санкций против него, которые были приняты персонально против политика и ряда других деятелей времен Януковича. Напомним, среди них и сам экс-глава государства.

Требования Азарова

Согласно его иску Азаров хочет, чтобы Совет принял решение об отмене санкций. Он также желает чтобы суд признал противоправными действия СНБО и СБУ в этом вопросе.

Совбез принял решение о санкциях 19 марта, а президент подписал указ в апреле 2021 года.

Ранее "Телеграф" писал про санкции СНБО, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Он находится под следствием по делу о госизмене. Новый санкции относятся к медиа. Ранее появилась информации о решение СНБО в отношении компаний по организации перелетов из Украины в РФ — "самолетов Медведчука".