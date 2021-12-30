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Янукович вирішив довести свою "легітимність": суд у Києві відкрив справу за позовом президента-втікача

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віктор Янукович Новина оновлена 30 грудня 2021, 17:55
Віктор Янукович

Справу про самоусунення Януковича розглянуть в ОАСК.

Президент-втікач України Віктор Янукович оскаржить у суді компетентність Верховної Ради у питаннях його усунення від влади.

Про це повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Вона зазначила, що позов Януковича до ВР було зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Перше засідання із викликом сторін відбудеться 16 лютого 2022 року о 10:15.

"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України", — написала Совгиря.

Також вона повідомила, що позивач вказав російський Ростов-на-Дону як адресу для листування.

Як повідомлялося раніше, вимога про відставку Януковича прозвучала з боку протестувальників 21 лютого 2014 року після того, як напередодні десятки людей загинули на Майдані після зіткнень із силовиками. Відразу ж після цього він залишив свою резиденцію в Межигір’ї та втік спочатку до Харкова, потім до Криму, звідки й потрапив на територію Росії.

22 лютого МВС оголосило про перехід на бік демонстрантів, а пізніше того ж дня Рада підтримала рішення щодо самоусунення Януковича з посади президента України.

Наразі проти Януковича відкрито десять кримінальних справ. Колишнього президента звинувачують у держзраді, численних економічних злочинах, заволодінні держрезиденціями "Межигір’я" та "Сухолуччя", голосуванні за диктаторські закони та силові розгони мирних демонстрацій, які призвели до загибелі багатьох протестувальників.

Теги:
#Віктор Янукович #Суд #ОАСК
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