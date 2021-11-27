Знову "легітимний"? Віктор Янукович судитиметься з Україною через імпічмент

Позбавлення президентських повноважень екс-політик вважає "державним переворотом"

У Київському окружному суді з’явився позов, поданий від імені президента-втікача Віктора Януковича. Політик, який переховується у Росії, вважає, що його незаконно позбавили повноважень глави держави.

Подробицями на своїй сторінці у Facebook поділився речник Олександра Януковича Юрій Кірасир.

У планах у президента-втікача — заперечення законності рішення Верховної Ради щодо самоусунення Януковича з посади президента. Зазначимо, що його було прийнято парламентом вже після приїзду політика до Ростова — 22 лютого 2014 року.

"Це антиконституційне рішення — прийняте деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими — в страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю Постанову можна сміливо перейменувати в "Постанову про державний переворот", — зазначив Юрій Кірасир.

На думку представника родини Януковичів, цей документ і санкції проти президента-втікача "ввели Україну в катастрофу".

Віктор Янукович вважає, що Євромайдан та його наслідки, включаючи окупацію Криму та частини Донбасу, були "жахливою ціною". При цьому українців змусили її сплатити нібито лише заради "наживи купки авантюристів".

Кого саме Янукович, який має статус державного зрадника, вважає цими "авантюристами", не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про те, що під час Революції Гідності президент-втікач нібито міг планувати самогубство.