Рус

Знову "легітимний"? Віктор Янукович судитиметься з Україною через імпічмент

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
161
Віктор Янукович подав позов Новина оновлена 27 листопада 2021, 15:16
Віктор Янукович подав позов

Позбавлення президентських повноважень екс-політик вважає "державним переворотом"

У Київському окружному суді з’явився позов, поданий від імені президента-втікача Віктора Януковича. Політик, який переховується у Росії, вважає, що його незаконно позбавили повноважень глави держави.

Подробицями на своїй сторінці у Facebook поділився речник Олександра Януковича Юрій Кірасир.

У планах у президента-втікача — заперечення законності рішення Верховної Ради щодо самоусунення Януковича з посади президента. Зазначимо, що його було прийнято парламентом вже після приїзду політика до Ростова — 22 лютого 2014 року.

"Це антиконституційне рішення — прийняте деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими — в страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю Постанову можна сміливо перейменувати в "Постанову про державний переворот", — зазначив Юрій Кірасир.

На думку представника родини Януковичів, цей документ і санкції проти президента-втікача "ввели Україну в катастрофу".

Віктор Янукович вважає, що Євромайдан та його наслідки, включаючи окупацію Криму та частини Донбасу, були "жахливою ціною". При цьому українців змусили її сплатити нібито лише заради "наживи купки авантюристів".

Кого саме Янукович, який має статус державного зрадника, вважає цими "авантюристами", не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про те, що під час Революції Гідності президент-втікач нібито міг планувати самогубство.

Теги:
#Україна #Віктор Янукович #Суд #Євромайдан #Революція Гідності
Президент України Володимир Зеленський
Політика
"Зеленський поводився з позиції господаря": головні висновки за підсумками пресмарафону президента
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський поводився з позиції господаря": головні висновки за підсумками пресмарафону президента
Дата публікації
Категорія
Масштаби руйнування вражають
Стало відомо про першу жертву та постраждалих від вибуху багатоповерхівки під Миколаєвом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
У грудні зростуть соцстандарти для українців
Від пенсії до зарплати: у грудні українці отримуватимуть більше
Дата публікації
Категорія
Влада США зустрінеться з НАТО для обговорення підтримки України
США планують відповідь на російську загрозу Україні: є два варіанти
Дата публікації
Категорія
Омікрон-варіант COVID-19 поки що вивчається медиками
Може бути "журбинка": лікар вказав на тривожний момент із новим штамом COVID-19