Планував самогубство? З’явилися нові деталі про Януковича за часів "Євромайдану"

Колишні представники "Партії регіонів" намагаються виставити президента-втікача у кращому світлі

У 2014 році президент-втікач Віктор Янукович, заочно заарештований в Україні через присвоєння "Межигір’я", міг покінчити життя самогубством за часів Революції Гідності.

Такі одкровення пролунали від колишнього нардепа від "Партії Регіонів" Ганни Герман у фільмі до роковин Революції Гідності, повідомляє "Сегодня".

За словами експолітикині, ні сам Янукович, ні більшість членів президентської адміністрації і подумати не могли, що на Майдані розпочнеться бійня та проллється кров.

Герман каже, що після першої смерті зустрічалася з президентом-втікачем і виглядав він так, ніби був готовий покінчити із собою. Тоді вона начебто вперше бачила Януковича у кабінеті без краватки, а лише у сорочці.

Ганна Герман

"Він був блідий, як ось ця стіна. Він сідає і каже: "Мені це життя не потрібне. Мені таке життя не потрібне. Мені ніхто ніколи не повірить, що я не винен у цій смерті". Було видно, що ця людина близька до того, щоб накласти на себе руки", — поділилася своїм баченням ситуації Ганна Герман.

Втім, навіть такі спроби колишніх соратників президента, звинуваченого в держзраді, обілити його, не змінять фактів. Як відомо, спочатку Євромайдан розпочався з того, що саме Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом.

Потім було побиття правоохоронцями студентів у Києві, а потім уже підтяглися й інші протестувальники. Врешті-решт у самому серці Києва "Беркут" відстрілював учасників Революції Гідності, а сам Янукович разом із найближчим оточенням утік до Росії, де залишається й досі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що з Конча-Заспи виселили деяких топ-чиновників, які прийшли у владу за Януковича.