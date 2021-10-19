Екс-чиновників часів Януковича виселили з Конча-Заспи
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Всього з держдач повинні були виїхати 20 осіб.
З елітного району під Києвом, де живуть багато політиків і знаходяться одні з найдорожчих будинків України, з державних помешкань почали виселяти політиків, які були при владі в уряді часів Миколи Азарова.
Два списки — на 8 червня і 13 жовтня опублікував адвокат Ростислав Кравець.
Порівнявши два переліки можна побачити, що список чиновників і політиків зазнав незначних змін.
Серед тих, хто виїхав з Конча-Заспи кілька відомих осіб. Зокрема, Раїса Богатирьова — колишня віце-прем’єр і міністр охорони здоров’я з 2021 по 2014 роки.
Крім цього вона була заступником голови фракції Партії регіонів. З 2014 перебуває під санкціями Канади і Євросоюзу. В Україні її підозрюють в розтраті коштів при закупівлі ліків.
Володимир Семиноженко також виїхав з Конча-Заспи. Був віце-прем’єром, міністром науки і технологій, до 2014 главою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.
Олександр Лавринович, колишній глава ради юстиції в 2013-2014 рр. також втратив право жити на держдачі. Його підозрювали в розтраті і сприяння Віктору Януковичу в захопленні влади.
Згідно з списком, виселили Олену Панасюк, Віктора Івченка, Ольгу Матвієнко, Валерія Черепа, Віктора Тополова та інших — всього близько 20 осіб, як і планувалося.
Раніше "Телеграф" писав, що суд заочно заарештував Януковича в одній зі справ.
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