Укр

Экс-чиновников времен Януковича выселили из Конча-Заспы

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
76
Панорама элитного поселка Новость обновлена 19 октября 2021, 08:51
Панорама элитного поселка

Всего с госдач должны были уехать 20 человек.

Из элитного района под Киевом, где живут многие политики и находятся одни из самых дорогих домов Украины, из государственных домов начали выселять политиков, которые были при власти в правительстве времен Николая Азарова. 

Два списка — на 8 июня и 13 октября опубликовал адвокат Ростислав Кравец. 

Сравнив два перечня можно увидеть, что список чиновников и политиков незначительно изменился. 

Список жителей госдач от 8 июня
Список жителей госдач от 8 июня
Список жителей госдач от 13 октября
Список жителей госдач от 13 октября

Среди тех, кто уехал из Конча-Заспы несколько известных измен. В частности, Раиса Богатырева — бывшая вице-премьер и министр здравоохранения с 2021 по 2014 годы. 

Кроме этого она была зампредседателя фракции Партии регионов. С 2014 находится под санкциями Канады и Евросоюза. В Украине ее подозревают в растрате средств при закупке лекарств. 

Владимир Семиноженко также уехал из Конча-Заспы. Был вице-премьером, министром науки и технологий, до 2014 главой Государственного агентства по науке, инновациям и информатизации.

Александр Лавринович, бывший главой совета юстиции в 2013-2014 гг. также потерял право жить на госдаче. Его подозревали в растрате и содействии Виктору Януковичу в захвате власти. 

Согласно списка, выселили Елену Панасюк, Виктора Ивченко, Ольгу Матвиенко, Валерия Черепа, Виктора Тополова и других — всего около 20 лиц, как и планировалось

Ранее "Телеграф" писал, что суд заочно арестовал Януковича по одному из дел. 

Теги:
#Виктор Янукович #Чиновники #Конча-Заспа
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский вскоре покинет должность министра
Министр экологии Абрамовский покинет свой пост уже на этой неделе - источник
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре
Дата публикации
Категория
Полиция
Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали
Дата публикации
Категория
Глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят