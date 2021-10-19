Экс-чиновников времен Януковича выселили из Конча-Заспы

Всего с госдач должны были уехать 20 человек.

Из элитного района под Киевом, где живут многие политики и находятся одни из самых дорогих домов Украины, из государственных домов начали выселять политиков, которые были при власти в правительстве времен Николая Азарова.

Два списка — на 8 июня и 13 октября опубликовал адвокат Ростислав Кравец.

Сравнив два перечня можно увидеть, что список чиновников и политиков незначительно изменился.

Список жителей госдач от 8 июня

Список жителей госдач от 13 октября

Среди тех, кто уехал из Конча-Заспы несколько известных измен. В частности, Раиса Богатырева — бывшая вице-премьер и министр здравоохранения с 2021 по 2014 годы.

Кроме этого она была зампредседателя фракции Партии регионов. С 2014 находится под санкциями Канады и Евросоюза. В Украине ее подозревают в растрате средств при закупке лекарств.

Владимир Семиноженко также уехал из Конча-Заспы. Был вице-премьером, министром науки и технологий, до 2014 главой Государственного агентства по науке, инновациям и информатизации.

Александр Лавринович, бывший главой совета юстиции в 2013-2014 гг. также потерял право жить на госдаче. Его подозревали в растрате и содействии Виктору Януковичу в захвате власти.

Согласно списка, выселили Елену Панасюк, Виктора Ивченко, Ольгу Матвиенко, Валерия Черепа, Виктора Тополова и других — всего около 20 лиц, как и планировалось.

Ранее "Телеграф" писал, что суд заочно арестовал Януковича по одному из дел.