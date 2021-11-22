Планировал самоубийство? Всплыли новые детали о Януковиче во времена "Евромайдана"

Бывшие представители "Партии регионов" пытаются выставить президента-беглеца в лучшем свете

В 2014 году президент-беглец Виктор Янукович, заочно арестованный в Украине из-за присвоения "Межигорья", мог покончить жизнь самоубийством во времена Революции Достоинства.

Такие откровения прозвучали от бывшего нардепа от "Партии Регионов" Анны Герман в фильме к годовщине Революции Достоинства, передает "Сегодня".

По словам экс-политика, ни сам Янукович, ни большинство членов президентской администрации и подумать не могли, что на Майдане начнется бойня и прольется кровь.

Герман говорит, что после первой смерти встречалась с президентом-беглецом и выглядел он так, словно был готов совершить самоубийство. Тогда она якобы впервые видела Януковича в кабинете без галстука, а только в рубашке.

Анна Герман

"Он был бледный, как вот эта стена. Он садится и говорит: "Мне эта жизнь не нужна. Мне такая жизнь не нужна. Мне никто никогда не поверит, что я не повинен в этой смерти". Было видно, что этот человек близок к тому, чтобы покончить с собой", — поделилась своим видением ситуации Анна Герман.

Впрочем, даже такие попытки бывших соратников президента, обвиненного в госизмене, обелить его, не изменят фактов. Как известно, изначально Евромайдан начался с того, что именно Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Затем было избиение правоохранителями студентов в Киеве, а после уже подтянулись и другие протестующие. По итогу в сердце Киева "Беркут" отстреливал участников Революции Достоинства, а сам Янукович вместе с ближайшим окружением бежал в Россию, где остается до сих пор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из Конча-Заспы выселили некоторых топ-чиновников, пришедших во власть при Януковиче.