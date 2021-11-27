Укр

Снова "легитимный"? Виктор Янукович будет судиться с Украиной из-за импичмента

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Виктор Янукович подал иск Новость обновлена 27 ноября 2021, 15:16
Виктор Янукович подал иск

Лишение президентских полномочий экс-политик считает "государственным переворотом"

В Киевском окружном суде появился иск, поданный от имени президента-беглеца Виктора Януковича. Скрывающийся в России политик считает, что его незаконно лишили полномочий главы государства.

Подробностями на своей странице в Facebook поделился пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

В планах у президента-беглеца — оспаривание законности решения Верховной Рады об самоустранении Януковича с должности президента. Отметим, что оно было принято парламентом уже после приезда политика в Ростов — 22 февраля 2014 года.

"Это антиконституционное решение — принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", — отметил Юрий Кирасир.

По мнению представителя семьи Януковичей, этот документ и последовавшие за ним санкции против беглого президента "ввергли Украину в катастрофу".

Виктор Янукович считает, что Евромайдан и его последствия, включая оккупацию Крыма и части Донбасса, были "ужасной ценой". При этом украинцев заставили её оплатить якобы только ради "наживы кучки авантюристов".

Кого именно имеющий статус государственного предателя Янукович считает этими самыми "авантюристами", не сообщается.

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о том, что во время Революции Достоинства президент-беглец якобы мог планировать самоубийство.

Теги:
#Украина #Виктор Янукович #Суд #Евромайдан #Революция Достоинства
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