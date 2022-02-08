Путин может наказать: беглец Азаров оконфузился с критикой Украины
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Азаров приписал Украине признаки фашизма, однако в сети уверены: речь идет о России
Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров, возглавлявший правительство с 2010 по 2014 год и сбежавший в РФ после Евромайдана, оконфузился в сети.
На своей странице в "Твиттере" политик опубликовал картинку с 14 признаками фашизма и подписал ее: "Многое из этого есть в Украине!"
Однако интернет-пользователи подметили, что данные характеристики, сформулированные британским политологом Лоуренсом Бриттом, присущи отнюдь не Украине, а России. Причем, все 14:
- Навязчивая пропаганда патриотизма
- Презрительное отрицание прав человека
- Сплочение против назначенных общих врагов
- Превосходство оборонных расходов
- Разжигание половой дискриминации
- Взятие под контроль прессы
- Помешательство на госбезопасности
- Сращивание религии с государством
- Государственная защита олигархии
- Притеснение союзов трудящихся
- Пренебрежение к наукам и искусствам
- Одержимость преследованиями за преступления
- Всепоглощающие кумовство и коррупция
- Заведомо фальшивые выборы.
Интернет-пользователи обратили внимание, что все это присуще именно России и ее президенту Владимиру Путину.
Интересно, что в сети можно увидеть точно такую же картинку про 14 признаков фашизма, однако с портретом Путина над названием.
Напомним, в окружной административный суд Киева обратился экс-премьер Николай Азаров и выдвинул требование.
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