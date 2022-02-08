Укр

Путин может наказать: беглец Азаров оконфузился с критикой Украины

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Азаров сбежал из Украины в 2014 году
Азаров сбежал из Украины в 2014 году

Азаров приписал Украине признаки фашизма, однако в сети уверены: речь идет о России

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров, возглавлявший правительство с 2010 по 2014 год и сбежавший в РФ после Евромайдана, оконфузился в сети.

На своей странице в "Твиттере" политик опубликовал картинку с 14 признаками фашизма и подписал ее: "Многое из этого есть в Украине!"

Однако интернет-пользователи подметили, что данные характеристики, сформулированные британским политологом Лоуренсом Бриттом, присущи отнюдь не Украине, а России. Причем, все 14:

  • Навязчивая пропаганда патриотизма
  • Презрительное отрицание прав человека
  • Сплочение против назначенных общих врагов
  • Превосходство оборонных расходов
  • Разжигание половой дискриминации
  • Взятие под контроль прессы
  • Помешательство на госбезопасности
  • Сращивание религии с государством
  • Государственная защита олигархии
  • Притеснение союзов трудящихся
  • Пренебрежение к наукам и искусствам
  • Одержимость преследованиями за преступления
  • Всепоглощающие кумовство и коррупция
  • Заведомо фальшивые выборы.

Интернет-пользователи обратили внимание, что все это присуще именно России и ее президенту Владимиру Путину.

Интересно, что в сети можно увидеть точно такую же картинку про 14 признаков фашизма, однако с портретом Путина над названием.

Вот такая картинка про фашизм "гуляет" в сети
Вот такая картинка про фашизм "гуляет" в сети

Напомним, в окружной административный суд Киева обратился экс-премьер Николай Азаров и выдвинул требование.

Теги:
#Азаров #Россия #Фашизм #Реакция сети
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