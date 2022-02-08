Путин может наказать: беглец Азаров оконфузился с критикой Украины

Азаров приписал Украине признаки фашизма, однако в сети уверены: речь идет о России

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров, возглавлявший правительство с 2010 по 2014 год и сбежавший в РФ после Евромайдана, оконфузился в сети.

На своей странице в "Твиттере" политик опубликовал картинку с 14 признаками фашизма и подписал ее: "Многое из этого есть в Украине!"

Однако интернет-пользователи подметили, что данные характеристики, сформулированные британским политологом Лоуренсом Бриттом, присущи отнюдь не Украине, а России. Причем, все 14:

Навязчивая пропаганда патриотизма

Презрительное отрицание прав человека

Сплочение против назначенных общих врагов

Превосходство оборонных расходов

Разжигание половой дискриминации

Взятие под контроль прессы

Помешательство на госбезопасности

Сращивание религии с государством

Государственная защита олигархии

Притеснение союзов трудящихся

Пренебрежение к наукам и искусствам

Одержимость преследованиями за преступления

Всепоглощающие кумовство и коррупция

Заведомо фальшивые выборы.

Интернет-пользователи обратили внимание, что все это присуще именно России и ее президенту Владимиру Путину.

Интересно, что в сети можно увидеть точно такую же картинку про 14 признаков фашизма, однако с портретом Путина над названием.

Вот такая картинка про фашизм "гуляет" в сети

Напомним, в окружной административный суд Киева обратился экс-премьер Николай Азаров и выдвинул требование.