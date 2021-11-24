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"Сало як золото": колишній прем’єр - втікач Азаров здивував "знанням" цін на сало в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Азаров поскаржився на вартість сала в Україні Новина оновлена 24 листопада 2021, 15:06
Азаров поскаржився на вартість сала в Україні

Колишній прем’єр звинувачує у ціні на сало реформи

Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову, який втік до сусідньої Росії, не дають спокою українські реформи. На цей раз міністра часів Януковича стурбували ціни на сало.

Своєю думкою він поділився у Twitter.

Так, за словами Азарова, сало в Україні коштує по 500 гривень за кілограм і вже перетворилося на "золото". При цьому експрем’єр заявив, що поросят із салом у нашій країні практично не залишилося, тому його незабаром почнуть завозити з Аргентини. Виною всьому, на думку міністра-втікача, є реформи.

Азаров поскаржився на вартість сала в Україні
Азаров поскаржився на вартість сала в Україні

Варто зазначити, що навіть на тлі сильного подорожчання сала в Україні ціна на нього коливається в межах 185 гривень за кілограм, але ніяк не 500, як про це заявив Азаров, який зараз перебуває у Москві (РФ).

Також "Телеграф" повідомляв, які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році.

Нагадаємо, раніше знанням цін на продукти в Україні відзначився одіозний народний депутат Микола Тищенко із "Слуги народу". Він заявив, що купує сало на Бессарабському ринку у центрі Києва за ціною від 50 до 100 гривень за кілограм, а гречку на вагу бере по 12 гривень.

Теги:
#Україна #Микола Азаров #Ціни на продукти #Сало
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