"Сало как золото": бывший премьер-беглец Азаров удивил "знанием" цен в Украине
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Бывший премьер винит в цене на сало реформы
Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, который сбежал в соседнюю Россию, не дают покоя украинские реформы. В этот раз министра времен Януковича обеспокоили цены на сало.
Своим мнением он поделился в Twitter.
Так, по словам Азарова сало в Украине стоит по 500 гривен за килограмм и уже превратилось в "золото". При этом экс-премьер заявил, что поросят с салом в нашей стране практически не осталось, поэтому его скоро начнут завозить из Аргентины. Виной всему, по мнению министра — беглеца, являются реформы.
Стоит отметить, что даже на фоне сильного подорожания сала в Украине цена на него колеблется в пределах 185 гривен за килограмм, но никак не 500, как об этом заявил Азаров, находящийся сейчас в Москве (РФ).
Также "Телеграф" сообщал, какие продукты и насколько подорожали в 2021 году.
Напомним, ранее знанием цен на продукты в Украине отличился одиозный народный депутат Николай Тищенко со "Слуги народа". Он заявил, что покупает сало на Бессарабском рынке в центре Киева по цене от 50 до 100 гривен за килограмм, а гречку на развес берет по 12 гривен.
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