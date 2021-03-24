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Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене

Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
21:21 Сегодня Телеграф

Бывший премьер-министр Николай Азаров считает, что подозрение в государственной измене, являются "абсолютно нелепыми".

Об этом он завил в комментарии российскому "РБК".

"Это политическая расправа с оппонентом. Вытаскивание из архивов соглашений чисто экономического характера 11-летней давности есть не что иное, как попытка расправиться со своим оппонентом",  - сказал бывший глава Кабмина.

По его словам, таким образом правительство Украины якобы пытается затруднить его возвращение в Украину и вставить палки в колеса в вопросе участия в политической жизни страны.

Также Азаров заверил, что правительство Зеленского на такие шаги толкает то, что он и его команда якобы "полностью провалились и упали в рейтингах", поэтому и прибегают к подобным шагам.

Как сообщал "Телеграф", ранее против Азарова ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. Азаров назвал такое решение СНБО "расправой".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 309

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Николай Азаров, Санкции, СНБО, Госизмена, ГБР.
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