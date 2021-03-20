"Расправа": Азаров оценил "подарок" от Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, против которого в пятницу, 19 марта, СНБО ввел санкции, заявил, что причина ограничений, введенных против него, "абсолютно надумана и непонятна".

Об этом он написал в Twitter.

"На самом деле это очередная внесудебная политическая расправа надо мной, как политическим оппонентом того, что сейчас происходит в Украине", - написал Азаров.

Причина введения санкций против меня – абсолютно надумана и непонятна. На самом деле это очередная внесудебная политическая расправа надо мной, как политическим оппонентом того, что сейчас происходит в Украине. Это абсолютно ясно! pic.twitter.com/ZGgrRNy00k — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) March 20, 2021

По словам экс-главы Кабмина, все меры, которые на данный момент предпринимает правительство Зеленского, лишь "усугубляют ситуацию".

"Я еще больше убеждаюсь, что кроме нашей команды нет других политиков, способных поправить ситуацию в Украине", - самоуверенно резюмировал бывший политик.

Я неоднократно указывал: власть не делает всего необходимого для того, чтобы Украина вышла на нормальный путь развития Все предпринимаемые ими меры, усугубляют ситуацию Я еще больше убеждаюсь, что кроме нашей команды нет других политиков, способных поправить ситуацию в Украине pic.twitter.com/TUB3yhhHFI — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) March 20, 2021

Отметим, что кроме Азарова под санкции попали беглый президент Виктор Янукович, бывший глава СБУ Крыма Петр Зима, главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, экс-"генпрокурор" Крыма Наталья Поклонская и другие.

Как сообщал "Телеграф", 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.