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"Расправа": Азаров оценил "подарок" от Украины

"Расправа": Азаров оценил "подарок" от Украины
13:41 Сегодня Телеграф

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, против которого в пятницу, 19 марта, СНБО ввел санкции, заявил, что причина ограничений, введенных против него, "абсолютно надумана и непонятна".

Об этом он написал в Twitter.

"На самом деле это очередная внесудебная политическая расправа надо мной, как политическим оппонентом того, что сейчас происходит в Украине", - написал Азаров.

 

СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти

По словам экс-главы Кабмина, все меры, которые на данный момент предпринимает правительство Зеленского, лишь "усугубляют ситуацию".

"Я еще больше убеждаюсь, что кроме нашей команды нет других политиков, способных поправить ситуацию в Украине", - самоуверенно резюмировал бывший политик.

 

Отметим, что кроме Азарова под санкции попали беглый президент Виктор Янукович, бывший глава СБУ Крыма Петр Зима, главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, экс-"генпрокурор" Крыма Наталья Поклонская и другие.

Как сообщал "Телеграф", 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Николай Азаров, Санкции, СНБО.
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