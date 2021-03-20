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СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти

СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций. В контексте использования недр Украины они введены против 19 компаний. Также максимальные санкции были введены против ряда чиновников – в основном времен президентства Януковича, включая самого беглого экс-президента Украины.

Эти решения «Телеграфу» прокомментировал политтехнолог Олег Постернак.

«Фактически стало понятно, что вокруг СНБО создан инструмент оперативного управления вызовами. С одной стороны, в стране, где продолжается Операция объединенных сил (ООС) и бушует пандемия, это оправдано. С другой стороны, это признание того факта, что парламент и правительство являются частично инфицированными кланово-олигархическими группами и не могут быть эффективны с точки зрения государственного подхода. Поэтому совершенно логично, что вокруг президента действует командный центр власти, способный существенно влиять на ситуацию в стране», - считает Олег Постернак.

Олег Постернак

Об этом, по его мнению, свидетельствуют последние решения СНБО.

«Ключевыми я бы назвал проверки компаний, использующих недра Украины и санкции против 19 юридических лиц. Большинство сомнительных сделок по недрам было совершенно в период Януковича и Порошенко и это фактически нанесло удар по энергетической независимости государства. Президент в своем видеообращении уже сообщил, что средства, вырученные от использования недр, могут пойти на финансирование проекта Экономического паспорта молодого украинца, когда они накапливаются на персональном депозите молодого человека и по достижению 18-летия выплачиваются для получения им высшего образования в Украине. Весьма разумный и сильный ход. Правда, для этого потребуется разработать законодательную базу и провести ее через Верховную Раду», - отмечает эксперт.

Вторым знаковым решением вчерашнего заседания СНБО он называет санкции против представителей бывшего режима во главе с Януковичем.

«Как мне видится, речь идет о чисто правовом аспекте, - говорит Олег Постернак. - Некоторые бывшие чиновники и политики тех времен продолжали из-за отсутствия должной реакции государства беспрепятственно реализовывать коррупционные схемы и вынашивать планы по реваншу. Было нелогично, что страны ЕС ввели санкции в отношении топовых лиц режима Януковича, а Украине - нет».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, готовят ли санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Санкции, СНБО, Владимир Зеленский.
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