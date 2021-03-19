Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Совет нацбезопасности и обороны не готовит санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко. 

Об этом рассказал секретарь Совета Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга. 

Так, по его словам, СНБО готовит документы для рассмотрения во время заседания после обращения одного из пяти субъектов. Сюда попадают президент, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и Служба безопасности. 

"Если от этих органов есть документы в СНБО, то они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документы по названных вами физическим или юридическим лицам в аппарате СНБО отсутствуют", - сказал Данилов. 

Как сообщалось ранее, во время заседания Совета 19 марта было принято решение о введении санкций против против 19 компаний и 27 человек

После этого Данилов заявил, что на следующем заседании будет рассмотрен вопрос перемещения контрафакта через границу, а также предприятий, работающих на неподконтрольных территориях.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 405

Все по теме:

Санкции, СНБО, Петр Порошенко, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
03 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта &quot;проблемных&quot; стран
В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта "проблемных" стран
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь