Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

Совет нацбезопасности и обороны не готовит санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом рассказал секретарь Совета Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

Так, по его словам, СНБО готовит документы для рассмотрения во время заседания после обращения одного из пяти субъектов. Сюда попадают президент, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и Служба безопасности.

"Если от этих органов есть документы в СНБО, то они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документы по названных вами физическим или юридическим лицам в аппарате СНБО отсутствуют", - сказал Данилов.

Как сообщалось ранее, во время заседания Совета 19 марта было принято решение о введении санкций против против 19 компаний и 27 человек.

После этого Данилов заявил, что на следующем заседании будет рассмотрен вопрос перемещения контрафакта через границу, а также предприятий, работающих на неподконтрольных территориях.