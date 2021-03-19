Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что будет рассматриваться на следующем заседании Совета.

Об этом он рассказал во время брифинга.

По его словам, во время заседания был рассмотрен вопрос перемещения контрафакта через государственную границу.

"На следующем заседании СНБО все соответствующие ведомства, которые должны контролировать вопрос для того, чтобы это позорное явление не происходило, будут иметь соответствующие допуски на заседание Совета", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что особенное внимание будет уделено предприятиям, работающим на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Данилов добавил, что люди, которые к этому имеют непосредственное отношение будут "отображены в соответствующих решениях СНБО".

Как сообщалось ранее, СНБО на заседании 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 человек.