Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр

В Украине планируют создать "экономический паспорт", с помощью которого дети смогут получить средства от использования недр государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении после заседания СНБО.

"Хочу сообщить, что вскоре мы внедрим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца", - сказал Зеленский.

Согласно плану, рожденные в Украине дети вплоть до момента наступления 18-летия будут получать средства от использования и добычи украинских недр на собственный депозитный счет в одном из банков.

После достижения совершеннолетия, эти средства могут быть использованы на получение высшего образования.

Как сообщалось ранее, СНБО на заседании 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 человек. После этого секретарь Совета Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании будет рассмотрен вопрос перемещения контрафакта через границу, а также предприятий, работающих на неподконтрольных территориях.