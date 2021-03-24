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ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"

ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
18:18 Сегодня Телеграф

После введения санкций Советом национальной безопасности (СНБО) против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Государственное бюро расследования (ГБР) сообщило ему о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Содержание и условия Соглашения (так называемые Харьковские соглашения, - Авт.) между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010, накануне его подписания", -  рассказали в бюро, уточняя, что Азаров действовал в сговоре с беглым президентом Виктором Януковичем.

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В ГБР уточнили, что следствие в подтверждение вышеизложенному  получило оригиналы документов, свидетельствующих о том, что Азаров осознавал, что действовал "в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

"В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией", - уточняют в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф", ранее ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 352

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Николай Азаров, ГБР, "Харьковские соглашения".
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