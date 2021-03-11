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Что такое Харьковские соглашения и как их ратифицировала Рада (видео)

Что такое Харьковские соглашения и как их ратифицировала Рада (видео)
20:18 Сегодня Телеграф

Служба безопасности проверит, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 года так называемых "Харьковских соглашений", имена части из которых назвал секретарь СНБО Алексей Данилов после очередного заседания совета безопасности в четверг, 11 марта.

Фамилии он озвучил во время брифинга по итогам заседания.

В частности, Данилов отдельно упомянул Владимира Литвина.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике, более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как господин Литвин, ректора госуниверситета имени Тараса Шевченко", - сказал он.

При этом он добавил, что ему бы было смотреть стыдно в глаза после голосования "за те позорные вещи, которые привели к оккупации Крыма и большим проблемам на территории Донецкой и Луганской областей".

Также среди тех, кто ратифицировал соглашения - олигарх Ринат Ахметов, Сергей Кивалов, Вадим Столар, действующий глава партии "За будущее" Игорь Палица и другие.

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Отметим, что несмотря на драки, дымовые шашки и метание яиц в спикера Владимира Литвина,  в 2010 году соглашение приняли 236 голосами и это при том, то в начале заседания в зале зарегистрировалось только 211 нардепов. После резонансного голосования оппозиция начала покидать зал.

В общей сложности, "за" проголосовали:

  • "Партия регионов" (полным составом, 160 депутатов);
  •  "Блок Юлии Тимошенко" (9);
  •  "Наша Украина - Народная Самооборона" (7);
  •  "Коммунистическая партия" в полном составе (27);
  •  "Блок Литвина" (20, в полном составе);
  • 13 внефракционных депутатов.

 

 Справка

Под "Харьковскими соглашениями" понимается проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Стоит напомнить, что во время президентства Януковича, в 2010 году, Украиной были ратифицированы Харьковские соглашения, продлившие присутствие военных РФ на Крымском полуострове. По мнению экспертов, такой ход помог России в аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий высказал мнение, что именно "Харьковские соглашения стали спусковым крючком для аннексии Крыма, ведь после ратификации РФ начала усиливать свое военное присутствие, а также завезла новую технику на Крымский полуостров.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 254

Все по теме:

Владимир Литвин, СНБО, Нардепы, "Харьковские соглашения", Аннексия Крыма, Алексей Данилов.
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